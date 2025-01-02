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Filistin'de İsrail'in zulmü devam ediyor! 24 saatte 71 Filistinli hayatını kaybetti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 23:04 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 23:07
Filistin&#039;de İsrail&#039;in zulmü devam ediyor! 24 saatte 71 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. İsrail kuvvetleri son 24 saatte yaptığı hava saldırılarıyla 71 Filistinliyi daha hayattan kopardı.

İsrail'in son 24 saat içinde Gazze​'ye yönelik gerçekleştirdiği 34 hava saldırısı sonucunda 71 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki yerel yönetimin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun masum sivillere yönelik bombalamalarına devam ettiği belirtildi.

Filistin'de İsrail'in zulmü devam ediyor! 24 saatte 71 Filistinli hayatını kaybetti - 1. Resim

FİLİSTİN​'DE 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Açıklamada, İsrail'in düzenlediği bu hava saldırılarında 71 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef alan bu saldırıların, İsrail'in siciline eklenen yeni bir insanlık suçu olduğu ifade edildi.

Filistin'de İsrail'in zulmü devam ediyor! 24 saatte 71 Filistinli hayatını kaybetti - 2. Resim

İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR!

Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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