Filistin'i destekledi ülkeye girişi yasaklandı! Eski Yunan bakandan Almanya'ya dava

09 May 2024 16:39 - Güncelleme : 09 May 2024 16:48

Bella Hadid dediğini yaptı! Filistin için modelliği bıraktı

Bella Hadid dediğini yaptı! Filistin için modelliği bıraktı

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, X hesabından açıklamalarda bulundu. Varufakis, kendisine siyaset ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'yı dava ettiğini doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle Alman vatandaşlarının kendilerini kimin, ne zaman ve hangi gerekçeyle suçladığını bilme hakkını savunmak için ve Alman devletinin skandal bir şekilde 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle benden esirgediği bilgiler için Alman devletini mahkemeye veriyorum."

DAVA "TEMEL HAKLARIN İHLALİ VE HAKARETTEN" AÇILACAK

Yunan siyasetçinin kurduğu Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketinden (DiEM25) yapılan açıklamaya göre, dava "temel hakların ihlali ve hakaretten" açılacak.

Varufakis, davayı gerekirse Avrupa mahkemelerinde (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temyize götürecek.

NE OLMUŞTU?

Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığının, Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.

Yunan ekonomist, yasağın sebebinin 12 Nisan'da başkent Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söylemişti.

Bakanlık, Varufakis'in kararın gerekçesine dair bilgi talebini "yorumsuz" bırakmıştı.