Filistinli aileyi yakarak katletmişti! Fanatik İsrailli hakkında skandal karar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Eylül 2024 13:42 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:42
Fanatik İsrailli Amiram Ben-Uliel, 2015 yılında Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesini mensup biri bebek 3 kişiyi yakarak katletmişti. İsrail mahkemesi bu cani hakkında skandal bir karara imza attı. 'İnsani gerekçeleri' bahane eden mahkeme, Ben-Uliel'in hücre hapsinden çıkartılacağı bildirildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinden biri bebek olmak üzere 3 kişiyi yakarak öldüren ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Amiram Ben-Uliel'in, "insani gerekçelerle" hücre hapsinden çıkartılacağı bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre; Ben-Uliel'in, Filistinli Devabişe ailesi üyelerini yakarak öldürme suçundan aldığı mahkumiyetin ardından kaldığı hücre hapsinden çıkarılması kararlaştırıldı.
'DİNDAR YAHUDİLER' İÇİN AYRILAN BİR BÖLÜME NAKLEDİLECEK
Haberde, Ben-Uriel'in hücre hapsinden çıkarılarak "dindar Yahudiler" için ayrılan bir bölüme nakledileceği aktarıldı. Ayrıca, kararın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve bazı siyonist hahamların ortak çabalarının sonucu olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı