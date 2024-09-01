Filistinli aileyi yakarak katletmişti! Fanatik İsrailli hakkında skandal karar

01 Eylül 2024 13:42 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:42

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail göndermeli mesaj: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinden biri bebek olmak üzere 3 kişiyi yakarak öldüren ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Amiram Ben-Uliel'in, "insani gerekçelerle" hücre hapsinden çıkartılacağı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre; Ben-Uliel'in, Filistinli Devabişe ailesi üyelerini yakarak öldürme suçundan aldığı mahkumiyetin ardından kaldığı hücre hapsinden çıkarılması kararlaştırıldı.

'DİNDAR YAHUDİLER' İÇİN AYRILAN BİR BÖLÜME NAKLEDİLECEK

Haberde, Ben-Uriel'in hücre hapsinden çıkarılarak "dindar Yahudiler" için ayrılan bir bölüme nakledileceği aktarıldı. Ayrıca, kararın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve bazı siyonist hahamların ortak çabalarının sonucu olduğu belirtildi.