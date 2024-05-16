'Filistinliler sahte yaralanma videosu çekiyor' yalanı patladı! Film görüntülerini yayıyorlar
Sosyal medya platformlarında ''Filistinliler kurgu görüntü oluşturuyorlar'' iddiası yalan çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin bir filme ait olduğunu belirledi.
Sosyal medya platformu X'te ve TikTok'ta yalan görüntü yayarak, Filistinlilerin 'sahte yaralanma' videosu çektiğini öne süren kişi ve kurumların oyunu gün yüzüne çıktı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ''İsrail'in Hamas teröristleriyle el ele vererek Gazze'de bir çocuğun yaralanmasını taklit etme misyonu ters gitti. Bu teröristler ve onların küreselci medyası sizi bu şekilde kandırıyor. Bu ucuz tiyatro hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sözleriyle paylaşılan görüntülerin aslında 2022 yılında çekilen bir filmin kamera arkası görüntüleri olduğu belirlendi.
DMM tarafından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi:
''İsrail, propaganda hesapları aracıyla medyaya servis ettiği görüntülerle Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. İsrail'in manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.''