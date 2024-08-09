Filistinliler sokak kedilerine sahip çıkıyor! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

09 Ağustos 2024 13:45 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:59

Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

İsrail’in Gazze’ye saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor.

Aileleri birbirinden koparan katliam, evcil hayvanları da sahiplerinden koparıyor.

Gıda yardımlarının önünün kesilmesine, gelen bazı yardımlar da denize atılmasına rağmen, iki Gazzeli vatandaşın sokak kedilerini beslediği görüntüler ortaya çıktı.

HAYVANLARI KORUYORLAR

Savaştan önce bir çok Filistinli evlerinde ve sokaklarda hayvan besliyordu ve tıpkı Türkiye’de olduğu gibi bir çok sokak hayvanı insanlarla dostça yaşıyordu.

İsrail’in saldırıları sonucu, Gazze içerisindeki bir çok hayvan barınağı bakımsız kaldı. Birçok barınak bombalanınca hayvanlar da serbest kaldı.

Buna rağmen halkın canları pahasına sokak hayvanlarını düşünmeleri duygusal görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kanlı saldırılar karşısında hayatta kalan kediler, hayvanseverler tarafından getirilen yiyeceklere akın etti.