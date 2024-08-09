Filistinliler sokak kedilerine sahip çıkıyor! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
İsrail'in katliam yaptığı altındaki Gazze’de, halkın canları pahasına sokak hayvanlarını düşünmeleri duygusal görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kanlı saldırılar karşısında hayatta kalan kediler, hayvanseverler tarafından getirilen yiyeceklere akın etti.
İsrail’in Gazze’ye saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor.
Aileleri birbirinden koparan katliam, evcil hayvanları da sahiplerinden koparıyor.
Gıda yardımlarının önünün kesilmesine, gelen bazı yardımlar da denize atılmasına rağmen, iki Gazzeli vatandaşın sokak kedilerini beslediği görüntüler ortaya çıktı.
HAYVANLARI KORUYORLAR
Savaştan önce bir çok Filistinli evlerinde ve sokaklarda hayvan besliyordu ve tıpkı Türkiye’de olduğu gibi bir çok sokak hayvanı insanlarla dostça yaşıyordu.
İsrail’in saldırıları sonucu, Gazze içerisindeki bir çok hayvan barınağı bakımsız kaldı. Birçok barınak bombalanınca hayvanlar da serbest kaldı.
Buna rağmen halkın canları pahasına sokak hayvanlarını düşünmeleri duygusal görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Kanlı saldırılar karşısında hayatta kalan kediler, hayvanseverler tarafından getirilen yiyeceklere akın etti.