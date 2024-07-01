Film gibi olay: Ailesine öldüğü söylendi 33 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı

01 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:24

Bebeklikte yaşadığı hastalık yüzünden 28 yaşında ilk kez duymaya başladı! Gözyaşları sel oldu aktı

Bebeklikte yaşadığı hastalık yüzünden 28 yaşında ilk kez duymaya başladı! Gözyaşları sel oldu aktı

Çin'in Zhejiang eyaletinde, 1991 yılında, ikinci çocuklarının doğumu için hastaneye giden aileye kötü haber verildi. Zhang Huaiyuan'ın doğumunu yapan doktor, anne ve babasına bebeklerinin doğum esnasında öldüğünü söyledi. Gerçek, 33 yıl sonra ortaya çıktı.

DOKTOR, BEBEĞİ YAŞLI AKRABASINA VERDİ

Zhang'ın öldüğünü söyleyen doktorun aslında uzak bir kasabada yaşayan yaşlı bir akrabasına Zhang'ı verdiği ortaya çıktı. Zhang, yoksulluk içinde büyürken, yaşlı ve engelli babasına bakmak için okulu bıraktı. Babasının ölümünün ardından yaşlı annesinden gerçekleri öğrenen Zhang, gerçek ailesini aramaya başladı.

Zhang, DNA testiyle asıl ailesinin kimler olduğunu buldu ve mayıs ayında bir araya geldiler.

''30 YIL KENDİ DOĞUM GÜNÜNÜ BİLMEDEN YAŞADI''

Zhang'ın öz babası Li, başlangıçta bu habere inanamadığını şu sözlerle anlattı:

"Erken doğmuştu. Bize doğumda çocuğu kaybettiğimiz söylendi ve onu hiç görmedik. Çocuğun bunca yıldır nasıl yaşadığını, yoksulluk içinde iyi beslenip beslenemediğini, zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmemek çok zor.''

''Eğitim hakkı elinden alınmış, küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kalmış. Bizimle bambaşka bir hayatı olabilirdi. Evlenmiş, 9 yaşında bir oğlu var. Torunumuzla tanıştık. Zavallı çocuğum 30 yıldan fazla bir süre boyunca kendi doğum gününü bilmeden yaşadı. Bu yıldan itibaren ailemiz sonunda birlikte kutlayacak.''

Kardeşiyle de ilk kez bir araya gelen Zhang, çiçeklerle karşılandı.