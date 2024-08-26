Flört uygulamasından tanıştığı kızın dilini kesip vahşice katletti!

26 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:20

Mauritius'a tatil için giden 29 yaşındaki Rus Zaliya Şamigulova, çevrimiçi flört uygulamasından, 29 yaşındaki bilişim mühendisi Puryavirsingh Sundur'la tanıştı. Sundur, genç kızı vahşice katletti.

Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Sundur, genç kızı öldürüp, dilini kesti, cesedi ise parçalara ayırıp, mezarlığa attı. Yapılan otopside genç kızın göğsünde çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Genç kızı katleden Puryavirsingh Sundur, cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı.

Sundur, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, genç kızı öldürdükten sonra parçalara ayırıp, vücut parçalarını da bölgedeki bir mezarlığa gömdüğünü itiraf etti.

Sundur gözaltına alınırken yetkililer, kayıp vücut parçalarının hala arandığını belirtti.