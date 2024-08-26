Flört uygulamasından tanıştığı kızın dilini kesip vahşice katletti!
Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta tatil yapan bir Rus turist, çevrimiçi flört uygulamasından tanıştığı bir erkek tarafından vahşice katledildi. 29 yaşındaki Zaliya Şamigulova'nın cansız bedeni parçalara ayrılmış bir şekilde mezarlıkta bulundu. Genç kızın dilinin kesildiği de ortaya çıktı. İşte kan donduran cinayetin detayları...
Mauritius'a tatil için giden 29 yaşındaki Rus Zaliya Şamigulova, çevrimiçi flört uygulamasından, 29 yaşındaki bilişim mühendisi Puryavirsingh Sundur'la tanıştı. Sundur, genç kızı vahşice katletti.
Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Sundur, genç kızı öldürüp, dilini kesti, cesedi ise parçalara ayırıp, mezarlığa attı. Yapılan otopside genç kızın göğsünde çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Genç kızı katleden Puryavirsingh Sundur, cinayeti itiraf etti, gözaltına alındı.
Sundur, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, genç kızı öldürdükten sonra parçalara ayırıp, vücut parçalarını da bölgedeki bir mezarlığa gömdüğünü itiraf etti.
Sundur gözaltına alınırken yetkililer, kayıp vücut parçalarının hala arandığını belirtti.