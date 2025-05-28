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Ford sahiplerine kötü haber! 1.1 milyon aracı geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, araç sahiplerini şoke edecek bir haberle gündemde. Geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon aracını geri çağırıyor. Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

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Ford sahiplerine kötü haber! 1.1 milyon aracı geri çağırıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 22:07

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdığı bildirildi.

Ford sahiplerine kötü haber! 1.1 milyon aracı geri çağırıyor

Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu aktarıldı.

Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

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ETİKETLER
#Ford
#araç geri çağırma
#Yazılım Hatası
#Güvenlik Riski
#Arka Görüş Kamerası
#Nhtsa
#Dünya
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