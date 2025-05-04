Altay Bayındır ilk 11’de başladı: Gol düellosunda kazanan Brentford!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United deplasmanda Brentford'a 4-3 yenildi. Milli futbolcu Altay Bayındır maça ilk 11'de başladı. Kırmızı Şeytanlar, Mason Mount'un 14. dakikadaki golüyle öne geçmesine rağmen, Brentford'un art arda bulduğu dört gole engel olamadı.

WİSSA SKORU 4-1'E GETİRDİ

Brentford, Luke Shaw'ın kendi kalesine attığı golle 27'de skoru eşitlerken, 33'te Schade'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ev sahibi takım 70'te Schade'nin ikinci golüyle skoru 3-1'e getirdi. Wissa, 74'te skoru 4-1'e getirdi.

39 PUANDA KALDI

Manchester United, 82'de Garnacho, 90+5'te Diallo'nun golleriyle farkı 1'e indirdi ancak puan için yeterli olmadı. Brentford üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 52 yaptı. Manchester United ise bu sezon 16. yenilgisini yaşadı ve 39 puanda kaldı.