Fordo'ya sığınak delici bombalarla saldırı görüntüleri! ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth paylaştı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sızdırılan istihbarat raporları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Hegseth, basını hedef aldı ve ''çok sorumsuzca'' eleştirisinde bulundu. Medyanın 'ön raporlara bakarak sorumsuzca hareket ettiğini' söyleyen Hegseth, sızdırılan istihbarat raporunun operasyonu başarısız göstermek için servis edildiğini iddia etti.

Sığınak delici bombalarla İran'ın nükleer tesislerinin hedef alındığını belirten ABD'li bakan, "Eğer Fordo'da ne olduğunu merak ediyorsanız büyük bir kürekle oraya gitseniz daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Dailymail'in haberine göre, medyanın skandal peşinde koştuğunu söyleyen Hegseth, Başkan Trump'ın hedef alındığını, başarıların görmezden gelindiğini söyledi. Hegseth, "İran'ın nükleer programının yok edildiği" iddiasını da yineleyerek "İran'daki Fordo tesisine devasa zarar verdik" dedi. Uranyumun taşındığına dair bir istihbarat bulunmadığını da vurguladı.



Hegseth, "Rapor, sadece bir ön rapordu, düşük güvenirlik var, istihbaratla koordine edilmedi" diye konuştu. Hegesth, ABD'nin İran saldırılarının "çok başarılı olduğunu" yineleyerek bu saldırının 12 günlük savaşı bitirdiğini belirtti.

ABD'NİN İRAN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRISI

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti. ABD'de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırılarda İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" belirtmişti.