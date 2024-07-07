Fransa genel seçiminde sürpriz: İlk sonuçlara göre Yeni Halk Cephesi (NFP) 1. oldu!

07 Temmuz 2024 21:30 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 22:37

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre, büyük bir sürpriz yaşandı. Sonuçlara göre, Yeni Halk Cephesi (NFP) 1. oldu. Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.

Fransa’da erken genel seçimlerin 2. turu için oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00 itibarıyla başladı. Fransa’da halk Ulusal Meclis’in üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından geçtiğimiz hafta 1. turu yapılan erken genel seçimlerin bugün 2. turu yapıldı.

Parlamento’nun alt kanadı Ulusal Meclis’teki 577 sandalyenin 501’inin sahibinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu ülkede meclisin yeni üyelerini ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için kurulan sandıklar büyük şehirlerde 20.00’de, küçük şehirlerde ise 18.00’de kapandı.

FRANSA'DA SOL BİRİNCİ OLDU

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.

FRANSA'DA 1986'DAN BU YANA İLK KEZ KANAK BİR ADAY MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Henüz kesinleşmeyen ilk sonuçlar denizaşırı kolonilerden gelirken, Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Emmanuel Tjibaou 1989'dan bu yana milletvekili seçilen ilk Kanak oldu. Yeni Kaledonya'da Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, Yeni Kaledonya'nın ikinci seçim bölgesinden bağımsızlık yanlısı Tjibaou, oyların yüzde 57,44'ünü alarak seçimin ikinci turunda milletvekili seçildi. Tjibaou'nun milletvekilliği kesinleşirse, 1986'dan bu yana ilk kez Ada'nın yerli halkı Kanaklardan bir isim Fransız Meclisinde görev alacak. Bu seçim bölgesinde seçime katılım oranı yüzde 70'i geçti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunacağını açıkladı.

"BİZ YÖNETMEYE HAZIRIZ"

Melenchon, sandık çıkış anketlerinin ardından yaptığı açıklamada, Yeni Halk Cephesi'ne yönelik "tüm iftiralara ve hakaretlere" rağmen sandık çıkış anketlerinin, Fransız halkının partiye "güvendiğini" gösterdiğini ifade ederek, "Biz yönetmeye hazırız. Biz tutarlı, dayanışma gösteren ve net bir organize programa sahip tek alternatifiz" dedi.

Başbakan Gabriel Attal'in istifaya çağıran Melenchon, “Başbakan gitmeli. Zira hiçbir zaman Ulusal Meclis'in güvenini kazanamamış ve kendi partisinin kaybettiği kampanyayı yönetmiştir. Cumhurbaşkanı'nın, Yeni Halk Cephesi'ni yönetmeye çağırma yetkisi ve görevi vardır" dedi.

'AYNI ZAMANDA İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEDİ"

Aşırı sağcı Bardella ise yaptığı açıklamada, "Bu gece, bu ittifaklar Fransa'yı Jean-Luc Melenchon'un aşırı solunun kollarına atıyor. Emmanuel Macron, ülkeyi sadece belirsizliğe değil, aynı zamanda istikrarsızlığa da sürükledi" ifadelerini kullanarak, Fransız halkının ihtiyaç duyulan reformları başlatmak için hızlı hareket edebilecek bir hükümete sahip olmaktan mahrum kalacağını belirtti.

Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından 30 Haziran'da 1. turu yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 33.15'ini alan Ulusal Birlik Partisi birinci olmuştu.