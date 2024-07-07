Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ikinci kez başpehlivan oldu

07 Temmuz 2024 20:10 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 20:39

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasında oldu. Başpehlivanlığı, final maçında Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı.

BAKANDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 663. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş’ı finalde yenerek başpehlivan ünvanını koruyan Yusuf Can Zeybek’i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 663. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş’ı finalde yenerek üst üste 2. kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş’ı yenerek bu yıl da altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek’i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak mücadele eden tüm pehlivanlarımıza da tarihi mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.’’