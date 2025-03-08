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 | Sule Altinel

Fransa Senegal'den çekiliyor! 2 askeri yerleşkesini teslim etti

Fransa, Senegal'deki askeri yerleşkelerinden 2'sini yetkililere teslim etti.

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Fransa Senegal'den çekiliyor! 2 askeri yerleşkesini teslim etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 06:44
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 06:44

Afrika'da Fransa'nın sömürgeci etkisi zayıflıyor. Bölge ülkelerinin askeri işbirliğini bitirmesiyle Fransa, müttefiklerini tek tek kaybediyor. Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Senegal'de Dakar'daki "Marechal" ve "Saint-Exupery" isimli yerleşkelerin, daha önce varılan karar doğrultusunda Senegal tarafına devredildiği duyuruldu.

3 ASKERİ YERLEŞKE DAHA TESLİM EDİLECEK

Fransa'nın ülkedeki diğer 3 askeri yerleşkesinin teslim tarihi de Fransa-Senegal Karma Komitesi tarafından belirlenecek.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını açıklamıştı.

AFRİKA'DAN KOVULAN FRANSA, TEK TEK ASKERLERİNİ ÇEKTİ

Fransa, 7 Haziran 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı Orta Afrika Cumhuriyeti ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başkent Bangui’de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de başa geçen askeri hükümet, 23 Ocak'ta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı ve Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için 1 ay süre tanıdı.

Uranyum zengini olan Nijer, Fransa için büyük bir önem taşıyordu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de 1500 asker konuşlandıran Fransa, ülkenin darbeyle gelen yeni yönetiminin iş birliklerini feshetmek istemesiyle bir kez daha darbe yemişti.

Mali, Burkino Faso ve Nijer'in ardından Afrika ülkelerinden daimi askeri birliklerini çekmek zorunda kalan Fransa, sömürgeci ülkelerinin anlaşmalarını bitirmesiyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Senegal hangi ülkeden ayrıldı?
Senegal bağımsızlığını 4 Nisan 1960 tarihinde Fransa'dan kazanmıştır. Ülkede çok partili laik cumhuriyet yönetimi bulunmaktadır. Parlementosu iki bölümden oluşmakta, güçlü bir başkanlık sistemi bulunmakta ve yargı yönetimden ayrılmış durumdadır.
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