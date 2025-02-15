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 | Berkay Alptekin

Fransa'da bir garip hırsızlık tekniği! 'Manhole' Fransızları korkutuyor

Fransa'da hırsızlık olaylarında Manhole (menhol) tekniği yaygınlaşıyor. Bu yöntemle reşit olmayan suçlular, özellikle eski evlerdeki ahşap kapıları hedef alırken, Fransızlar için giderek daha büyük bir endişe kaynağı haline geliyor.

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Fransa'da bir garip hırsızlık tekniği! 'Manhole' Fransızları korkutuyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 14:01

Hırsızlıklar nedeniyle artan güvensizlik, birçok Fransız için giderek daha büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bir habere göre, 2025'in başlarında Fransa'da özellikle dikkat çeken 'Kanalizasyon deliği' hırsızlık tekniği yaygınlaşmaya başladı. Bu yöntem, kapının alt kısmını keserek içeri girmeyi içeriyor ve evlerin güvenlikleriyle ilgili yeni soruları gündeme getiriyor.
"Manhole" tekniği, basitliği ve etkililiği ile dikkat çekiyor. Bu yöntem, özellikle, eski daireler, kapı içleri ve güçlendirilmiş güvenlik sistemine sahip olmayan konutlar için kullanılıyor.

HIRSIZLARIN ÇOĞU REŞİT DEĞİL

Fransa Polis sendikası sözcüsü Reda Belhaj, bu tür hırsızlıkların genellikle gündüz vakti yapıldığını belirtiyor. Çoğunluğu reşit olmayan suçlular, evde kimsenin bulunmadığı anı değerlendirerek hızlı ve gizlice hareket ediyorlar.

Paris bölgesinde yaşayan Steffan adlı bir Fransız bu tekniğin kurbanı. Evine döndüğünde, kapısının hasar aldığını ve dairesinin soyulduğunu gören Steffan, zararın 1.500 ila 2.000 avro arasında olduğunu tahmin ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyada en çok hırsızlık hangi ülkede oldu?
Araştırmaya göre, İtalya kapkaç ve hırsızlık olaylarının en yoğun yaşandığı ülke olarak listenin başında yer alıyor.
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