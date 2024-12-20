Veranda hırsızı kargoyu çaldı! Ev sahibi ona unutamayacağı bir ders verdi: Tüm internete rezil oldu

20 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:08

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evin verandasında duran teslim edilmiş kargo paketini çalan iki hırsız unutamayacakları bir derse kurban gitti. Kapı zili kamerasının objektiflerine takılan iki hırsız ev sahibi tarafından videolarının internete yüklenmesiyle utançlarından yerin dibine girdi. Birkaç gün sonra kendilerini internette gören hırsızlar çaldıkları eve geri döndü.

ABD'nin New Jersey​ eyaletinde bir evin verandasında duran teslim edilmiş kargo paketini çaldıktan sonra kapı zili kamerasının objektifine kalçasını sallayarak yakalanan bir veranda hırsızı, birkaç gün sonra kurbanın evine geri dönerek videonun internette yayınlanmasıyla ilgili sızlandı.

Gloucester Township Polis Departmanı, geçtiğimiz çarşamba günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayımladığı ve vahşi karşılaşmanın video ve fotoğraflarını içeren bir gönderide "Bunları uyduramazsınız" ifadelerine yer verdi.

Polis, tuhaf görüntülerin 9 Aralık günü akşam saat 18:30'da Sicklerville'deki bir eve doğru koşan kapüşonlu ve maskeli iki adamın kapı zili kamerasının objektifine yakaladığını söyledi. Şüphelilerden biri evin önünde duran bir kargo paketini alırken, diğeri ise eğilip kameraya arkasını gösterdiği ve her ikisi de kaçmadan önce kameranın objektifine kalçalarını salladığı görüldü.

Polis, çalınan paketler arasında 74 dolar değerinde cam bardaklar ve bebek eşyaları olduğunu söyledi.

EV SAHİBİ GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE YAYIMLADI

Ev sakini, yapışkan hırsızların kimliğini tespit etme umuduyla görüntüleri kapı zili kamerasını geliştiren firmanın uygulaması üzerinden internette yayımladı ve maskeli şüphelilerden birinin iki gün sonra eve geri dönmesini sağladı.

Görüntülere göre, alt kısmında "Hollywood" yazan bir sweatshirt giyen şüpheli veranda hırsızı kameraya doğru koştu ve ekranda orijinal hırsızlık videosunun bulunduğu telefonunu göstererek şunları söyledi:

"Hadi ama dostum, hiç hoş değil kardeşim, hadi ama hiç hoş değil. İnternetteki bu kalça benim."

"BUNU GERİ VERECEKTİM"

Şüpheli dakikalar sonra elinde kırık ve çalıntı gözlüklerden biriyle evin önüne geri döndü ve bir kez daha bölgeden kaçmadan önce gözlüğü evin önüne bıraktı.

Görüntülere göre hırsız olduğu ileri sürülen kişi kameraya "Ah, bunu geri verecektim" ifadelerine yer verdi. Gloucester Kasabası Polisi görüntülerdeki iki kişinin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.