Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:00

Fransa'da bomba alarmı! Tren istasyonunda mahsur kaldılar

Avrupa'da son dönemde art arda yaşanan güvenlik alarmına bir yenisi Fransa'dan eklendi. Calais-Frethun Tren İstasyonu'nda verilen bomba alarmı, Londra-Paris seferlerinde aksamalara neden oldu.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fransa'da bomba alarmı! Tren istasyonunda mahsur kaldılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:00

Fransa’nın kuzeyindeki Calais-Frethun tren istasyonunda bomba alarmı verildi. İstasyondaki alarm yolculara büyük bir endişe yaşatırken, uluslararası demir yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Fransa'da bomba alarmı! Tren istasyonunda mahsur kaldılar

YOLCULAR BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Uluslararası hızlı tren işletmecisi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, Londra-Paris arasındaki bazı seferlerin bomba alarmı nedeniyle aksadığı belirtildi. Açıklamada, "Fransız yetkililerin talebi üzerine trenlerin şu anda Calais-Frethun istasyonundan geçmesine izin verilmiyor. Bu durum, Londra'ya gidiş ve Londra'dan dönüş yönündeki bazı seferlerde gecikmelere neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da bomba alarmı! Tren istasyonunda mahsur kaldılar

GERÇEKLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Fransız yetkililer, istasyonda detaylı güvenlik kontrolleri yaptıklarını ve söz konusu tehdidin gerçek olup olmadığı araştırdıklarını dile getirdi. 
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar
The Empress Remarried 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? The Empress Remarried 6. bölüm finalinde Prens Heinrey'e kim saldırdı?
ETİKETLER
#tren istasyonu
#Calais-frethun
#Eurostar
#Londra Paris
#Bomba Alarmı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.