Fransa'da bomba alarmı! Tren istasyonunda mahsur kaldılar

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İstanbul
Fransa’nın kuzeyindeki Calais-Frethun tren istasyonunda bomba alarmı verildi. İstasyondaki alarm yolculara büyük bir endişe yaşatırken, uluslararası demir yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu.
Uluslararası hızlı tren işletmecisi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, Londra-Paris arasındaki bazı seferlerin bomba alarmı nedeniyle aksadığı belirtildi. Açıklamada, "Fransız yetkililerin talebi üzerine trenlerin şu anda Calais-Frethun istasyonundan geçmesine izin verilmiyor. Bu durum, Londra'ya gidiş ve Londra'dan dönüş yönündeki bazı seferlerde gecikmelere neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.
Fransız yetkililer, istasyonda detaylı güvenlik kontrolleri yaptıklarını ve söz konusu tehdidin gerçek olup olmadığı araştırdıklarını dile getirdi.