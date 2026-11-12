Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar

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UYGULAMALAR
İstanbul
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı’nda 2 tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi. Yasak bölgeden geçiş yapmaya çalışan tankerlerin içerisinde 4 milyon varilden fazla petrol bulunduğu söylendi.
Devrim Muhafızları, söz konusu patlamaların tankerlerin dün gece tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yasak olan bölgeden geçmeye çalıştığı sırada yaşandığını ifade etti.
Ayrıca ordu, seyir sistemlerini kapatan ve ABD ordusuyla işbirliği yaparak izin verilmeyen güney rotasından geçen herhangi bir geminin de aynı akıbete uğrayacağı konusunda uyarıda bulundu.