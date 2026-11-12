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Dünya
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:16

Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar

Hürmüz Boğazı’nda yasak bölgeden geçiş yapan 2 tankerde patlama meydan geldi. Alevler hızla yükselirken, tankerlerde 4 milyon varilden fazla petrol taşındığı anlaşıldı. Durumun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu kritik bir uyarıda bulundu.

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Editor
 Asya Güney
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Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:16

’nda 2 tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi.  Yasak bölgeden geçiş yapmaya çalışan tankerlerin içerisinde 4 milyon varilden fazla bulunduğu söylendi.

HABERİN ÖZETİ

Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgeden geçmeye çalışan ve uyarılara rağmen seyir sistemlerini kapatan iki tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda iki tankerde patlama olduğunu duyurdu.
Patlamalar, tankerlerin uyarılara rağmen yasak bölgeden geçmeye çalıştığı sırada yaşandı.
Tankerlerin içerisinde 4 milyon varilden fazla petrol bulunduğu belirtildi.
Ordunun, seyir sistemlerini kapatan ve izin verilmeyen güney rotasından geçen gemileri aynı akıbete uğrayacağı konusunda uyarısı oldu.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR 

Devrim Muhafızları, söz konusu patlamaların tankerlerin dün gece tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yasak olan bölgeden geçmeye çalıştığı sırada yaşandığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar

'AYNI AKIBETİ YAŞAYACAK'

Ayrıca ordu, seyir sistemlerini kapatan ve ABD ordusuyla işbirliği yaparak izin verilmeyen güney rotasından geçen herhangi bir geminin de aynı akıbete uğrayacağı konusunda uyarıda bulundu.
 

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#abd ordusu
#hürmüz boğazı
#iran devrim muhafızları ordusu
#Tankerler
#Dünya
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