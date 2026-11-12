İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı’nda 2 tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi. Yasak bölgeden geçiş yapmaya çalışan tankerlerin içerisinde 4 milyon varilden fazla petrol bulunduğu söylendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hürmüz Boğazı’nda 2 tanker peş peşe patladı! Uyarıları dikkate almadılar alevler arasında kaldılar İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgeden geçmeye çalışan ve uyarılara rağmen seyir sistemlerini kapatan iki tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda iki tankerde patlama olduğunu duyurdu. Patlamalar, tankerlerin uyarılara rağmen yasak bölgeden geçmeye çalıştığı sırada yaşandı. Tankerlerin içerisinde 4 milyon varilden fazla petrol bulunduğu belirtildi. Ordunun, seyir sistemlerini kapatan ve izin verilmeyen güney rotasından geçen gemileri aynı akıbete uğrayacağı konusunda uyarısı oldu.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Devrim Muhafızları, söz konusu patlamaların tankerlerin dün gece tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yasak olan bölgeden geçmeye çalıştığı sırada yaşandığını ifade etti.

'AYNI AKIBETİ YAŞAYACAK'

Ayrıca ordu, seyir sistemlerini kapatan ve ABD ordusuyla işbirliği yaparak izin verilmeyen güney rotasından geçen herhangi bir geminin de aynı akıbete uğrayacağı konusunda uyarıda bulundu.

