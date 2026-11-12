Dünya devinde 1 trilyon dolar buhar oldu: En sağlam koltuk sallanıyor

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İstanbul
Yapay zekâ teknolojilerindeki yükselişle dünyanın en değerli şirketleri arasına giren Nvidia, bu kez geliştirdiği çiplerle değil, kurucusu ve CEO'su Jensen Huang hakkındaki iddialarla gündemde. Çin bağlantılı casusluk şüpheleri ve özel hayatına ilişkin haberler, teknoloji devinde ciddi bir yönetim krizine yol açtı.
Kısa süre önce 5 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşan şirketin hisselerinde sert düşüş yaşanırken, Huang'ın görevine son verilebileceği konuşuluyor.
Krizin merkezinde, Nvidia'nın yıllardır büyümesine öncülük eden Jensen Huang bulunuyor. Evli olan Huang'ın Çinli bir kadınla ilişki yaşadığına yönelik haberler, söz konusu kadının Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği iddialarıyla farklı bir boyut kazandı. ABD istihbaratının incelemelerine dayandırılan haberlerde, kadının Çin devletiyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ancak casusluk şüphelerine ilişkin iddialar henüz kesinlik kazanmış değil.
Özellikle Nvidia'nın geliştirdiği ileri teknoloji çiplerin Çin açısından taşıdığı önem, olayın yalnızca bir özel hayat tartışması olarak görülmemesine neden oldu.
Skandalın ardından Nvidia yönetim kurulunun olağanüstü toplantıyla Jensen Huang'ın geleceğini değerlendirmeye hazırlandığı bildirildi. Şirketin kurucusu olan Huang'ın CEO görevinden alınması ihtimali gündeme gelirken, henüz kesinleşmiş bir görevden alma kararı bulunmuyor.
Öte yandan Huang'ın Nvidia bünyesinde sağlık alanından sorumlu başkan yardımcısıyla da ilişki yaşadığına yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. Art arda gelen haberler, şirket yönetimindeki belirsizliği artırırken yatırımcıların gözü yönetim kurulundan gelecek açıklamalara çevrildi.
Yönetim krizi Nvidia hisselerine de ağır darbe vurdu. Yaklaşık 1 ay önce 242 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran Nvidia hisseleri, şirketin piyasa değerini 5 trilyon doların üzerine taşımıştı. Yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme beklentisiyle yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisselerde tablo kısa sürede tersine döndü. Huang hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından satış baskısı artarken, hisselerin vadeli işlemlerde 158 dolar seviyesine kadar gerilediği belirtildi.
Şirketin piyasa değeri 4 trilyon doların altına inerken, yaşanan değer kaybının büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesini aştı.
Krizin yalnızca şirket yönetimiyle sınırlı kalmayabileceği değerlendiriliyor. Çin hükümetinin yapay zekâ çalışmalarında avantaj elde etmiş olabileceğine ilişkin endişeler de Nvidia üzerindeki baskıyı artırıyor. Yatırımcıların yakından izlediği bir diğer konu ise Jensen Huang'ın görevden ayrılması halinde şirketin başına kimin geçeceği. Nvidia'nın bugünkü büyüklüğe ulaşmasında belirleyici rol oynayan Huang'ın olası ayrılığı, şirketin gelecek stratejisine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.