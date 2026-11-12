Dünya devinde 1 trilyon dolar buhar oldu: En sağlam koltuk sallanıyor

JENSEN HUANG HAKKINDA CASUSLUK İDDİASI

Krizin merkezinde, Nvidia'nın yıllardır büyümesine öncülük eden Jensen Huang bulunuyor. Evli olan Huang'ın Çinli bir kadınla ilişki yaşadığına yönelik haberler, söz konusu kadının Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği iddialarıyla farklı bir boyut kazandı. ABD istihbaratının incelemelerine dayandırılan haberlerde, kadının Çin devletiyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ancak casusluk şüphelerine ilişkin iddialar henüz kesinlik kazanmış değil.

Özellikle Nvidia'nın geliştirdiği ileri teknoloji çiplerin Çin açısından taşıdığı önem, olayın yalnızca bir özel hayat tartışması olarak görülmemesine neden oldu.