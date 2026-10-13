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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:22

Fransa'da marketler yine hedef alındı: Saniyede 3 ayarı değiştirdiler

Fransa'da marketlerin soğutma sistemleri ikinci kez siber saldırının hedefi oldu. Korsanlar dondurucuların sıcaklık ayarını -22 dereceden 150 dereceye çıkardı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fransa'da marketler yine hedef alındı: Saniyede 3 ayarı değiştirdiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:22

'da marketlerin soğutma sistemi yine saldırıya uğradı. Soğutucudaki gıdalar zarar gördü.

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da marketler yine hedef alındı: Saniyede 3 ayarı değiştirdiler

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da marketlerin soğutma sistemlerine yönelik düzenlenen siber saldırılarda gıda malzemeleri zarar gördü.
Saldırılar, İtalyan Dixell firmasının sistemlerini kullanan marketleri hedef aldı.
Siber saldırganlar, soğutucuların ayarlarını değiştirerek sıcaklığı önemli ölçüde yükseltti.
Bunun sonucunda marketlerdeki gıda malzemelerinin soğuk zinciri bozuldu ve ürünler imha edildi.
Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (Anssi) sızmalardan haberdar olduğunu bildirdi.
Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa'da 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece, buzdolaplarının ayarlarını kontrol etmek için İtalyan Dixell firmasının sistemlerini kullanan marketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı düzenlendi.

Fransa'da marketler yine hedef alındı: Saniyede 3 ayarı değiştirdiler

"İNSANIN YAPABİLECEĞİNDEN DAHA HIZLI"

Gironde ilinde çalışan soğutma teknisyeni Damien Deudon, Bordo çevresinde Dixell'in soğutma sistemini kullanan bir süpermarketin gece bu siber saldırıdan etkilendiğini belirtti.

Deudon, siber saldırının faillerinin dondurucuların ayarlarını değiştirerek sıcaklığı -22 dereceden 150 dereceye çıkardığına dikkati çekerek, soğutma sistemlerinin saniyede 2 veya 3 ayarı değiştirdiğini ifade etti.

Bunun bir insanın yapabileceğinden daha hızlı olduğuna işaret eden Deudon, 25 yıllık kariyerinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.

Fransa'daki Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (Anssi), soğutma sistemi uygulamalarını etkileyen sızmalardan haberdar olduğunu bildirdi.

GIDA MALZEMELERİ ÇÖP OLDU

Ici Occitanie medyasının haberine göre, Tarn ilinde de Dixell'in soğutma sistemini kullanan bir market saldırıdan etkilendi.

Soğuk zinciri bozulduğu için marketin buzdolaplarındaki tüm gıda malzemeleri çöpe atıldı.

Fransa'da marketler yine hedef alındı: Saniyede 3 ayarı değiştirdiler

MARKETLERİN SOĞUTMA SİSTEMLERİ HEDEFTE

Fransa'da dün farklı zincir marketlere ait yüzlerce marketin buzdolaplarında kullandığı soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı düzenlenmişti

Saldırıyı düzenleyen korsanlar, Danimarkalı Danfoss şirketinin geliştirdiği söz konusu soğutma sistemine girerek marketlerin buzdolaplarının sıcaklığını uzaktan değiştirmişti.

Bu durum, birçok marketin buzdolaplarındaki taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinin soğuk zincirinin bozulmasına neden olmuştu. Marketler de söz konusu ürünleri imha etmişti.

Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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#fransa
#Le Monde
#Dixell
#Damien Deudon
#Anssi
#Dünya
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