Fransa'da meclisin feshedilmesi sonrası Belçika'da şok istifa kararı

10 Haziran 2024 00:18 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 02:33

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası peş peşe şoke eden kararlar geliyor. Fransa'da meclisin feshedilmesi sonrası Belçika'dan da istifa kararı geldi.

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları sonrası Belçika Başbakanı Alexander De Croo istifa edeceğini duyurdu.

''YARIN İSTİFAMI SUNACAĞIM''

Ülkenin federal meclisi ve bölge parlamentoları için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayımlar başladı. İlk sonuçlara göre ağır bir yenilgi alan Başbakan Alexander De Croo yaptığı bir açıklama ile istifa edeceğini duyurdu. Partisinin seçimleri kaybettiğini kabul ettiğini söyleyen De Croo, "Bu akşam çok duygusal bir akşam. Kaybettiğimizi kabul etmeliyim. Yarın istifamı sunacağım'' ifadelerini kullandı.

Genel seçim sonuçlarına göre ülkede sol partilerin oy oranı azalırken Flaman kanadında sağ ve aşırı sağ partilerin ilk sıralarda gittiği görülüyor. Başbakan De Croo'nun partisinin federal hükümette veya Flaman kesiminde kurulacak hükümetlerde yer alması beklenmiyor.