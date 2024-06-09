Macron, Ulusal Meclis'in feshedildiğini duyurdu: Erken seçim kapıda

09 Haziran 2024 22:12 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 03:23

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

​Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdıim. Ulusal Meclı̇sı̇ feshedı̇yorum" dedi.

Macron, "Avrupa Parlamentosu seçı̇m sonuçları hükümetı̇m ı̇çı̇n ı̇yı̇ bı̇r sonuç değı̇l. 30 Hazı̇ran'dan ı̇tı̇baren yenı̇ parlamento seçı̇mlerı̇ ı̇çı̇n çağrıda bulunacağım" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransız aşırı sağcı aday Jordan Bardella yüzde 32 Macron'un partisinin adayı Valerie Hayer yüzde 15,40 oy aldı.

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise "AP seçimlerinin sonucu tarihi oldu" dedi.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Fransa'nın başketi Paris'te Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin ilk sıraya yerleşmesi protesto edildi.

Fransa'da aşırı sağcı ID 30, Re 14, S&D 13, Sol 8, EPP 6, Yeşiller 5 milletvekili çıkardı.

Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı.