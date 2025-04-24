Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul
Fransa'nın Nantes şehrinde bir okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın 15 yaşında olduğu, olayda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Fransa'nın Nantes şehrinde bulunan Nantes'taki Notre-Dame-de-Toutes-Aides Lisesi'nde 15 yaşındaki bir öğrenci, okulda arkadaşlarına bıçakla saldırdı. İki farklı sınıftaki arkadaşlarını bıçaklayan saldırgan ardından diğer öğrencilere yöneldi.
Saldırıda 4 öğrenci yaralandı. Ulusal basının yetkili kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ağır yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti.
Saldırganın okuldaki öğretmenler tarafından güçlükle durdurulduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.