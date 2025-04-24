Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Nantes şehrinde bir okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın 15 yaşında olduğu, olayda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.