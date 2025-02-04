Fransa'da tarihin en büyük çocuk istismarı davası: Yüzlerce mağdur var! Sapık cerrah her şeyi günlüğe yazmış

04 Şubat 2025 11:46 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:20

Fransa şimdiye kadarki en büyük çocuk istismarı davasıyla çalkalanıyor. Eski bir cerrahın 25 yıl boyunca 299 hastasına anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor. 73 yaşındaki doktorun genellikle çocukları hedef aldığı, senelerce uyguladığı tacizi, şiddeti ise günlüklerine not aldığı ortaya çıktı.

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Fransa, Gisele Pelicot'a toplu tecavüz davasının ardından bu kez 25 yıl boyunca yüzlerce çocuğa istismarda bulunan eski cerrah olayıyla sarsıldı. Ülkenin şimdiye kadarki en büyük çocuk istismarı davasında eski cerrah, yüzlerce genç hastaya, çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor.

HER ŞEYİ GÜNLÜKLERİNE YAZDI

Fransa'nın birçok bölgesinde çalışmış olan eski cerrah olan 73 yaşındaki Joel Le Scouarnec'in 25 yıl boyunca 299 kişiyi istismar ettiği ortaya çıktı. Mağdurların çoğunluğu ise çocuklardan oluşuyordu. Eski cerrah Joel, tacizlerini, işkencelerini ise bir günlüğe yazarak kayıtlara aldı. 2017 yılında evindeki aramada günlüklerde tecavüz ve saldırılarını ayrıntılı olarak anlattığı ve kurbanlarının isimlerini verdiği belirtiliyor. Cerrahın evinde 300 bin adet çocuk istismarı ve pornografi görüntüleri de bulundu. Eski cerrah, günlüklerindeki yazılarında ''Ben bir pedofiliyim'' diye de belirtiyordu.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI DAVASI

Doktorluk yaptığı zamanlarda çocukların ne olduğunu hatırlamayacak kadar küçük yaşta olmasına dikkat ediyordu. Ameliyathanede, anestezi altındaki hastalarda ise büyük çocukları da hedef alabiliyordu.

BBC'nin haberine göre, bazı eski hastaları cerrahin kendilerine dokunduğunu hatırladıklarını söyledi, bazıları ise hiçbir şey hatırlamadıklarını dile getirdi.

Eski cerrah, bu ay başlaması beklenen istismar davasında 100'den fazla tecavüz ve 150 cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

Öte yandan Le Scouarnec, 2020 yılında, iki yeğeni de dahil olmak üzere dört küçük çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.