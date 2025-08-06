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 | Berrak Arıcan

Fransa'nın Aude bölgesinde orman yangını: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneyinde bulunan Aude'de orman yangınları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Alevlere 2 bin itfaiyeci müdahale ediyor, 13 bin hektarlık alan ise küle döndü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:58

'nın İspanya sınırına yakın Aude bölgesindeki Ribaute'de dün akşam saatlerinde çıktı. Aude İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, alevlerin şu ana kadar 13 bin hektarlık alanı küle çevirdiği, en az 25 evin yıkıldığı ve hasar gördüğü ifade edildi.

Fransa'nın Aude bölgesinde orman yangını: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 9 YARALI

Yetkililerin çağrılarına rağmen evinden çıkmayı reddeden 60 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yangının ilerlediğini, ülkenin tüm kaynaklarının seferber edildiğini belirtti.

Fransa'nın Aude bölgesinde orman yangını: Ölü ve yaralılar var

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Ribaute Belediye Başkanı Alain Coste yaptığı açıklamada, "Yangın ne yazık ki yolun hemen yanında başladı, bunun atılmış bir sigara izmariti veya buna benzer bir şey olduğunu düşünüyoruz. İnsanların bugün hala bu kadar bilinçsiz olabilmesi inanılmaz" ifadelerini kullandı.
Alevlere yaklaşık 2 bin itfaiyeciyle müdahale sürüyor.

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ETİKETLER
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