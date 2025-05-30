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 | Berrak Arıcan

Fransa'nın Filistin'i tanıma sözlerine İsrail'den tehdit ve tepki: Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma konusundaki sözleri İsrail yönetimini kızdırdı. Tel Aviv, Macron'u, İsrail'e karşı 'Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi düzenlemekle' suçladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 17:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanımanın 'ahlaki ve siyasi gereklilik' olduğunu söylemesinin ardından İsrail'den tepki geldi. Macron'un Gazze'deki abluka nedeniyle insanların açlıktan ve kıtlıktan öldüğü gerçeğini dışa yansıtmasına da tepki gösteren İsrail yardım girişlerini kolaylaştırdığını iddia etti.

Fransa'nın Filistin'i tanıma sözlerine İsrail'den tehdit ve tepki: Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi

''İSRAİL'E KARŞI HAÇLI SEFERİ''

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un İsrail'in Gazze'de neden olduğu insani felakete ilişkin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. İsrail, Macron'u "Yahudi devleti İsrail'e karşı Haçlı Seferi düzenlemekle" suçladı. Gazze'de ablukanın olmadığını öne süren bakanlık, İsrail'in yardım girişini kolaylaştırdığını savundu.

Fransa'nın Filistin'i tanıma sözlerine İsrail'den tehdit ve tepki: Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi

YARDIMLAR DAĞITILMADI, BEKLETİLDİ!

Açıklamada, ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetleri övüldü ve 900 tır yardımın Gazze'ye giriş yaptığı ileri sürüldü. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait tırlardaki yardımların beklediğini belirten bakanlık böylece bu yardımların dağıtılmadığını kabul etti.

Fransa'nın Hamas'a baskı uygulaması gerektiği buna karşın Macron'un Filistin devletinin kurulması için çaba sarf ettiği ve "bu devletin milli gününün ise 7 Ekim olacağı" ileri sürüldü.

Fransa'nın Filistin'i tanıma sözlerine İsrail'den tehdit ve tepki: Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi

İSRAİLLİ BAKANDAN FRANSA'YA TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasının Filistin devletini tanıyabileceklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "açık bir mesaj olduğu" yorumunda bulundu.

Fransa'nın Filistin'i tanıma sözlerine İsrail'den tehdit ve tepki: Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin Filistin'i tanıyabileceğini söylemiş, bugün Singapur'da yaptığı açıklamada da Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu belirtmişti.

İsrail'in gelecek saat ve günler içinde Gazze Şeridi'ndeki insani duruma uygun bir çözüm sunmaması halinde Macron, bu ülkeye karşı daha sert bir ortak tutum sergilenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İsrail katliamlarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 249’a, yaralı sayısı 123 bin 492’ye yükseldi.
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