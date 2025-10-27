Fransa'nın Karayipler'deki Guadeloupe Adası'nda şiddetli deprem

Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası açıklarında deprem meydana geldi. Depremle ilgili verileri ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) bildirdi.

Merkezin açıklamasına göre Guadeloupe Adası’nın 165 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

2 ŞİDDETLİ DEPREM DAHA

USGS, ayrıca 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5.4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti.

Peş peşe yaşanan depremler sonrası can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.