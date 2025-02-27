Fransız dergisinden skandal Trump kapağı: 'Moskova'nın Adamı' KGB ajanıydı!

Fransa'da haftalık dergi olarak okuyuculara sunulan Le Point'in kapağında bu hafta ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. Dergi, Trump'ın eskiden KGB ajanı olduğunu öne sürdü.

Fransa'nın haftalık dergilerinden Le Point, bu hafta kapağında ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'a yer verdi. Dergi, Trump'ın fotoğrafının altına ise ''Moskova'nın Adamı'' yazısını yazdı. "Moskova'nın adamı" başlıklı 15 sayfalık dosyada, ABD Başkanı'nın Moskova ile ilişkileri mercek altına alındı.

''DONALD TRUMP KGB AJANIYDI''

Donald Trump'ın, eski bir KGB ajanı olduğu iddia edildi. Dergide, 1980'li yıllarda KGB tarafından kullanılmaya başlanmış olabileceğine dair iddiaya yer verildi. Trump'ın KGB ajanı olduğuna dair iddia ise 1990'lı yılların başında Fransa'da KGB ajanlığı yapıp ardından sığınma talep eden Sergey Jirnov'du. Jirnov da iddiasını KGB'nin altıncı dairesinin eski üyelerinden Elnur Musayev'e dayandırdı.

BU İDDİA İLK KEZ ORTAYA ATILMADI

Kazakistan'ın eski Güvenlik Komitesi Başkanı olan Musayev'in iddiasına göre KGB, Trump'ı "Krasnov" kod adıyla çalıştırdı. KGB'nin altıncı dairesinin en önemli çalışma alanı, zengin batılı iş insanları arasından casus ve bilgi kaynakları edinmekti.