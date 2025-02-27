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 | Berrak Arican

Donald Trump'ın elindeki morluğa Beyaz Saray'dan bir garip açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın elindeki morluğa Beyaz Saray'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. 47. Başkanı'n sağlık durumu hakkında açıklama yapmak yerine Beyaz Saray, 'Trump'ın halk insanı' olması nedeniyle elinde morluk olduğunu belirtti.

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KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 09:22

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Trump, Fransız lider ile kameralar karşısına geçtiğinde ikilinin çekişmeli el sıkışmaları bir hayli dikkat çekti. Bu esnada Trump'ın elindeki morluk ise gözlerden kaçmadı.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden hakkında sıklıkla gündeme gelen 'Sağlık sorunları mı var?' sorusu Trump için de sorulmaya başlandı.

BEYAZ SARAY'DAN BİR GARİP AÇIKLAMA

Sosyal medyada Trump'ın elindeki morluk gündem haline gelip, konuşulmaya başlanınca ise Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Fakat açıklama Trump'ın sağlık durumu hakkında değildi. Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morluğu 'onun bir halk insanı' olmasına bağladı.

The Sun'ın haberine göre, yeni atanan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün yüzlerce kişiyle el sıkışıyor. O bir halk adamı ve bunu her gün kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

MACRON İLE ÇEKİŞMELİ EL SIKIŞMALARI

Trump, Macron'u Oval Ofis'te ağırlamadan önce kapıda karşılamıştı ve o anlardaki omuz sıvazlamalar dikkat çekmişti. Trump, Macron'u daha yakınına çekerek selamlaşmaya devam etmiş, ikilinin bu anlar beraber tüm görüşme boyunca süren çekişmeli el sıkışmaların başlangıcı olmuştu.

LİDERLERİN 'BAŞPARMAK SAVAŞI'

78 yaşındaki Trump ve 47 yaşındaki Macron, daha sonra Batı Kanadı'na girmeden önce toplanan medya mensuplarına el salladılar. İki lider Oval Ofis'te iki kez daha el sıkıştı. Bu kez ilkokul çocuklarının aşina oldukları 'başparmak savaşı' akıllara gelmişti.

Kameraya yansıyan anlar sosyal medyada da kısa sürede yayılınca çokça konuşulmuştu. Üstelik ikilinin bu halleri yeni de değil, 2017 yılından beri böyle.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video gerçek mi?
Yapay zeka ile oluşturulan videoda ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk'ın ayaklarını öptüğü görülüyor. Üstelik bu video, pazartesi günü ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı (HUD) merkezindeki televizyon ekranlarında izinsiz olarak oynatıldıktan sonra internette viral oldu.
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