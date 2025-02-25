Macron ve Trump'ın çekişmeli el sıkışmaları! Sosyal medyaya damga vuran anlar

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle bir araya geldi. Trump, Macron'u Oval Ofis'te ağırlamadan önce kapıda karşıladı ve o anlardaki omuz sıvazlamalar dikkat çekti. Trump, Macron'u daha yakınına çekerek selamlaşmaya devam etti. İkilinin bu anlar beraber tüm görüşme boyunca süren çekişmeli el sıkışmaların başlangıcı oldu.

LİDERLERİN 'BAŞPARMAK SAVAŞI'

78 yaşındaki Trump ve 47 yaşındaki Macron, daha sonra Batı Kanadı'na girmeden önce toplanan medya mensuplarına el salladılar. İki lider Oval Ofis'te iki kez daha el sıkıştı. Bu kez ilkokul çocuklarının aşina oldukları 'başparmak savaşı' akıllara geldi.

Kameraya yansıyan anlar sosyal medyada da kısa sürede yayılınca çokça konuşuldu. Üstelik ikilinin bu halleri yeni de değil, 2017 yılından beri böyle.