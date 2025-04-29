Fuji Dağı'na tırmanışta rahatsızlandı, kurtarılınca tekrar geri döndü ve yine aynı senaryo

Japonya'da bulunan Fuji Dağı'na tırmanan Çinli üniversite öğrencisi 12 bin fitten fazla yükseklikte rahatsızlanınca helikopterle kurtarıldı. Cep telefonu ve eşyaları dağda kalınca tekrar tırmandı ve tekrar rahatsızlandı ve kurtarılmak zorunda kaldı.

27 yaşındaki Çinli üniversite öğrencisi Fuji Dağı'na tırmanışı sırasında 12 bin fit yükseklikten de fazla zirveye ulaştığında rahatsızlandı. Yetkililere ulaşmayı başaran genç, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ve helikopterle kurtarıldı.

CEP TELEFONU VE EŞYALARI İÇİN GERİ DÖNDÜ

4 gün sonra cep telefonunu ve diğer eşyalarını almak için yeni bir tırmanış yapan genç bu kez 3 bin 800 fit yükseklikte hastalandı. Bir başka tırmanışçı, onun çırpındığını görünce yardıma gitti. Kimliği belirsiz genç, bir hafta içinde Fuji Dağı'ndan iki kez kurtarılmış oldu.

SEZON DIŞI TIRMANIŞ

Bir polis yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, "İrtifa hastalığı olduğundan şüphelenildi ve hastaneye kaldırıldı" dedi. Ayrıca iki tırmanışın da sezon dışı olduğunun altını çizdi. Bu dönemde dağcıların tırmanışı istenmiyor. Zirveye giden patikalar, ilk yardım istasyonları ve tuvaletler kapalı oluyor.

Yetkililer, tırmanış sezonunun genellikle temmuz-eylül ayları arasında olduğunu belirtiyor.