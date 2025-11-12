Fung-wong Tayfunu Filipinler'i darmadağın etti! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, tayfun nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 27 kişinnin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Tayfunun ülke genelindeki 15 bölgede, 2,4 milyondan fazla kişiyi etkilediği kaydedildi.

FİLİPİNLER'İN TAYFUNLARLA SINAVI

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle de 232 kişi hayatını kaybetmiş, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.