Felaketlerin peş peşe geldiği Filipinler'de Süper Tayfun Fung-wong da ölümlere neden oldu

Filipinler'de meydana gelen şiddetli depremleri, tayfun felaketleri izledi. Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetti. Son olarak Süper Tayfun Fung-wong ölümlere neden oldu. Süper Tayfun'un neden olduğu sel ve heyelan dolayısıyla 4 kişi hayatını kaybetti.

Bölgesel sivil savunma yetkilisi Alvin Ayson, Nueva Vizcaya eyaletinin Kayapa kentinde meydana gelen heyelanda bir evin toprak altında kaldığını ve 2 çocuğun öldüğünü belirtti.

Sivil savunma kıdemli yetkilisi Raffy Alejandro ise yaptığı açıklamada, "İlk belirtiler, ölü sayısının minimum düzeyde olacağını gösteriyor" dedi. Alejandro, Fung-wong’un karaya çıktığı Aurora eyaletindeki en az 4 kasabanın toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Tayfunun yol açtığı sel nedeniyle dün 2 kişi ölmüştü.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EVİNDEN OLDU

Süper Tayfun Fung-wong nedeniyle dün ülke genelinde 1 milyon kişinin tahliye edildiği açıklanmış, 325’i iç hat ve 61’i dış hat uçuşu olmak üzere en az 386 uçuş iptal edilmişti. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin gemilerin denize açılmasını yasaklaması nedeniyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kalmıştı.

KAMLAEGİ TAYFUNU DA YIKIP GEÇTİ

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi ölmüş, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Tayfun birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.