Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Felaketlerin peş peşe geldiği Filipinler'de Süper Tayfun Fung-wong da ölümlere neden oldu

Filipinler'de peş peşe yaşanan felaketlerin sonuncusu olan Süper Tayfun Fung-wong, sel ve heyelana neden oldu. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4'e yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 15:36

'de meydana gelen şiddetli depremleri, felaketleri izledi. Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetti. Son olarak Süper Tayfun Fung-wong ölümlere neden oldu. Süper Tayfun'un neden olduğu ve dolayısıyla 4 kişi hayatını kaybetti.

Bölgesel sivil savunma yetkilisi Alvin Ayson, Nueva Vizcaya eyaletinin Kayapa kentinde meydana gelen heyelanda bir evin toprak altında kaldığını ve 2 çocuğun öldüğünü belirtti.

Felaketlerin peş peşe geldiği Filipinler'de Süper Tayfun Fung-wong da ölümlere neden oldu

Sivil savunma kıdemli yetkilisi Raffy Alejandro ise yaptığı açıklamada, "İlk belirtiler, ölü sayısının minimum düzeyde olacağını gösteriyor" dedi. Alejandro, Fung-wong’un karaya çıktığı Aurora eyaletindeki en az 4 kasabanın toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.
Tayfunun yol açtığı sel nedeniyle dün 2 kişi ölmüştü.

Felaketlerin peş peşe geldiği Filipinler'de Süper Tayfun Fung-wong da ölümlere neden oldu

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EVİNDEN OLDU

Süper Tayfun Fung-wong nedeniyle dün ülke genelinde 1 milyon kişinin tahliye edildiği açıklanmış, 325’i iç hat ve 61’i dış hat uçuşu olmak üzere en az 386 uçuş iptal edilmişti. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin gemilerin denize açılmasını yasaklaması nedeniyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kalmıştı.

Felaketlerin peş peşe geldiği Filipinler'de Süper Tayfun Fung-wong da ölümlere neden oldu

KAMLAEGİ TAYFUNU DA YIKIP GEÇTİ

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi ölmüş, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Tayfun birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.

Felaketlerin peş peşe geldiği Filipinler'de Süper Tayfun Fung-wong da ölümlere neden oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor
Hızı 250 kilometreyi bulan kasırga Brezilya'da ölümlere neden oldu
ETİKETLER
#deprem
#filipinler
#sel
#tayfun
#heyelan
#Kalmaegi
#Fung-wong
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.