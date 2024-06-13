Gabar petrolü kalitesini kanıtladı! Dünyanın en kaliteli Arap petrolleriyle yarışabilir

13 Haziran 2024 17:54 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:06

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2024 yılının altın gibi değerli arsalarına sahip şehirleri belli oldu! Tunceli İstanbul'u geçti

Gabar petrolü Türkiye’nin en büyük petrol şehri olan Batman’ı solladı

Gabar petrolü Türkiye’nin en büyük petrol şehri olan Batman’ı solladı

Türkiye'deki petrol ve doğalgaz rezervleri dünya listelerinde enler arasında yerini almaya hazırlanıyor. Gabar petrolünün kalitesi test edildi. Mühendisler Gabar petrolünün kalitesinin yüksek olduğunu açıkladı. Gözler şimdi Dünyanın en iyi petrol sıralamasına çevrildi.

GABAR PETROLÜ KALİTESİNİ KANITLADI!

Gabar petrolünün değeri konusunda yıllardır araştırma yapan mühendisler, kalite kontrole tam not verdi.

2024 yılının sonu 2025 yılının başına kadar hedef günlük 100 bin varil olması planlanan Gabar petrolünün kalitesi dünyada en kaliteli petroller listesine girebileceği düşünülüyor.

Özellikle Suudi Arabistan petrolüne denk olduğunu açıklayan mühendisler, rezerv debisinin oldukça yüksek olduğunu da kaydetti.

Yıl sonu hedefi onaylandığı takdirde dışa bağımlılığı da azaltması planlanan Gabar petrolünün kalitesi gereği dünyanın en iyi petrolleri listesine girdiği an, Türkiye'nin petrol ihracatındaki büyüme daha hızlı gerçekleşecek.

Petrol için tek dezavantaj coğrafi konum. Kayalık ve sarp yolda olan Gabar dağına iki türlü taşıma gerçekleşiyor. Biri havadan ikincisi tırlarla.

DÜNYANIN EN KALİTELİ PETROLLERİ

İlk sırada Libya yer alıyor. Çünkü Libya'da çıkartılan petrol kolay işlenip kullanılıyor. Öte yandan Lübya Kuzey Afrika'da en çok petrol çıkartan ülkesi olarak listede yer alıyor.

Günlük 1.5 milyon varillik petrol üretimi gerçekleştiriyor. Dünyanın en çok rezervine sahip ülkeleri ise istatistiklere göre günlük; 262 milyon varille Suudi Arabistan, 132.5 milyon varille İran, 115 milyon varille Irak, 99 milyon varille Kuveyt ve 95 milyon varille Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.