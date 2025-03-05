Gazeteci Yazar Nazif Okumuş: HTŞ ile YPG enerji ve petrol anlaşmaları yapıyor

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Yazar Nazif Okumuş, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Okumuş, "HTŞ ile YPG enerji ve petrol anlaşmaları yapıyor" dedi.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında gündeme ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Gazeteci Yazar Nazif Okumuş, "HTŞ ile YPG kendi aralarında enerji ve petrol anlaşmaları yapıyor" değerlendirmesini yaptı.

KÜÇÜK: İSRAİL'İN VARLIK GÖSTERECEK DURUMU YOK

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise "İsrail'in Suriye'de varlık gösterecek durumu yok. İsrail'in şu an Türkiye'den ödü kopuyor." dedi.

"YPG MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar da "Suriye’yi ayrı değerlendirmek eksik olur" diyerek, "Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin değil YPG’nin sözü geçiyor. YPG Türkiye’nin milli güvenlik sorunudur. ABD’nin YPG desteği sürerse sıkıntılar büyür." diye konuştu.