Abdullah Öcalan'ın çağrısı YPG'yi kapsıyor mu? DEM Parti'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı yaptı. PKK bu çağrıya ateşkes ile cevap verdi. Peki Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısı YPG'yi kapsıyor mu? DEM Parti'den konuya ilişkin kritik bir açıklama geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, kendisini 3. kez ziyaret eden DEM Parti heyetine 3 sayfalık bir mektup verdi. PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı yapan Öcalan, "Ömrünüz doldu, silahları bırakın, örgütü feshedin" ifadelerini kullandı. PKK'nın sözde yürütme komitesinden Öcalan'ın çağrısına cevap geldi ve ateşkes ilan edildiği açıklandı. PKK Öcalan'ın çağrısına ateşkes ile cevap verirken YPG/SDG/PYD ne diyeceği gündemdeki yerini koruyordu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a bu konu soruldu.



Meclis muhabirleri ile bir araya gelen Hatimoğulları ve Bakırhan, Abdullah Öcal’ın PKK’ye yönelik, “Silah bırakma” çağrısının ardından başlayan süreçle ilgili merak edilen soruları tek tek cevapladı.

ÇAĞRI YPG'Yİ KAPSIYOR MU?

İşte Hatimoğulları ve Bakırhan'ın açıklamaları;

"Çağrı metninde SGD geçmiyor. Metinde geçmeyen bir şeyi bizim söyleme yetkimiz de yok. Öcalan PKK'ya bir çağrı yaptı. Geri kalan şey onları tasarrufudur. Bizim yapabileceğimiz şey ise barış için demokratik adımlarım atılması için destek olmak. Bugün Kürt sorununun çözümü için yol alınması elbette Suriye ve Irak'ı da etkileyecektir.

METİNDEKİ, "TÜM GRUPLAR" İFADESİ KİMİ KAPSIYOR?

Suriye’de farklı bir denklem var. Rejim oturmadı henüz. Metinde o bölge tarif edilmedi, PKK tarif edildi. Ancak Türkiye’de alınan yol, oraya da olumlu yansıyacaktır. Artık bu kapının açılmadı gerektiğini düşünüyor, yarım asırlık sorunun muhatabıyla görüşülmesi gerekiyor elbette. Heyetin dışında toplumun diğer dinamiklerinin de görüşebilmesini bekliyoruz.

"SURİYE'DE DE ETKİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye, barış sürecini inşa etmeyi başarırsa Ortadoğu ülkelerine de bir model oluşturur. Türkiye’deki süreç bir barış işe taçlanırsa bunun Suriye’de de etkisi olacağını düşünüyoruz. Ancak bu metinde (Öcalan'ın çağrı metni) olmayan bir şeyi başlığa taşımak, DEM Parti'nin sorumluluğunda olan bir şey değil

SİYASİ PARTİ TURLARI OLACAK MI?

Siyasi parti turlarını yapacağız. Bu turda Cumhur İttifakı bileşenleri de olacak. Ancak henüz bunu detaylı planlamış değiliz"