Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum silah bırakma tartışmasına nokta koydu! 'Sadece PKK değil!'

PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan’ın örgütün silah bırakması yönünde yaptığı açıklama sonraki çıkan tartışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, çağrının yalnızca PKK’nın belirli bir kesimine değil, tüm bağlantılı unsurlarına yönelik olduğunu vurguladı. Uçum, PKK’nın farklı adlara sahip yapılarının tek bir çatı altında organik bütünlük içinde hareket ettiğini belirterek, Öcalan’ın “PKK kendini feshediyor” ifadesinin KCK’nın tüm kollarıyla birlikte bölgedeki varlığının sona ermesi anlamına geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı sonrası bu sözlerin sadece PKK'ya yönelik olduğu Suriye'deki PYD/YPG gibi unsurları kapsamadığı tartışmasına nokta koydu. Uçum paylaşımına "Çağrı bölgedeki tüm terör unsurlarına yöneliktir" diyerek PKK'nın tüm kollarının silah bırakması gerektiğini vurguladı.

"TÜM KOLLARIYLA BİRLİKTE SONA ERMELİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uçum, PKK’nın yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını, farklı adlarla anılsa da ortak bir yönetim, program ve politika etrafında birleşen unsurlardan oluştuğunu vurguladı. PKK'nın organik bütünlüğüne dikkat çeken Uçum, Öcalan’ın açıklamasında geçen “PKK kendini feshediyor” ifadesinin, KCK’nın tüm kollarıyla birlikte Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki varlığının sona ermesi anlamına geldiğini ifade etti.

"ÇAĞRININ KAPSAMINI DARALTANLAR TÜRKİYE KARŞITI AJANDALARLA HAREKET EDİYOR"

Terörsüz Türkiye hedefinin sadece bir unsuru değil, PKK’nın tamamını ortadan kaldırmayı amaçladığını belirten Uçum, çağrının kapsamını kasıtlı olarak daraltmaya çalışanların Türkiye karşıtı ajandalarla hareket ettiğini söyledi. Uçum, terör örgütünün emperyalist ve yayılmacı odaklarla işbirliği yaparak çağrıyı çarpıtan veya dar siyasi hesaplarla anlamaktan kaçınan kesimlerin bulunduğunu belirterek, “Bunların yaptığı hiçbir kapsam tartışmasının gerçekliği yoktur.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider; operasyonları taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan sürdürürüz.” sözlerini hatırlatarak, çağrıya uyulması ve silah bırakılması beklentisini dile getirdi. Uçum, bu sürecin sonunda Türkler, Kürtler, Araplar ve Türkiye’deki tüm halkların kazançlı çıkacağını belirterek, Hep beraber Türkiye olma gücü daha üst seviyelere taşınacaktır.” dedi.

"MESAJ NETTİR"

Uçum Öcalan'ın mesajının tüm KCK'yı kapsadığını şu sözlerle ifade etti:

Öcalan'ın yaptığı açıklamada “PKK kendini feshediyor” ile kastedilenin “KCK’nın tüm kollarıyla birlikte tarih olacağı” yani örgütün Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki tüm varlıklarıyla birlikte tamamen sona ermesi mesajı olduğu nettir. Aksi düşünülemez. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın deyimiyle "bir şark kurnazlığı" söz konusu olamaz.

https://x.com/mehmetucum/status/1896641277770244467