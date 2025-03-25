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 | Ömer Faruk Dogan

Gazetecilere savaş planını gönderdi: ABD Savunma Bakanı Hegseth'den büyük skandal

ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı tartışmalı Savunma Bakanı Hegseth büyük bir skandala imza atarak savaş planını gazetecilerin olduğu gruba gönderdi.

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Gazetecilere savaş planını gönderdi: ABD Savunma Bakanı Hegseth'den büyük skandal
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:08

Trump yönetimindeki üst düzey yetkililerin, askeri operasyonlara ilişkin çok gizli planları yanlışlıkla gazetecilerle paylaştığı ortaya çıktı. Olay, ünlü dergi Atlantic'in Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg'in dahil olduğu Signal sohbet grubunda gerçekleşti.

ABD SAVAŞ PLANLARINI GAZETECİLERE GÖNDERDİ

Grubun üyeleri arasında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi isimler yer alıyordu.

Yaşanan bu olağanüstü güvenlik açığına tepkiler çok sert. ABD Senatosu'nda konuşan Demokratların Senato lideri Chuck Schumer, olayı "son derece şaşırtıcı ve korkunç bir istihbarat ihlali" olarak niteleyerek, Cumhuriyetçilere hemen soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Pete Hegseth

'KİMSEYE GÜVENEMEYİZ'

Delaware Senatörü Chris Coons ise sosyal medyada paylaştığı mesajda, bu mesaj zincirinde yer alan yetkililerin, bilerek veya bilmeyerek bir suç işlediğini savundu. Coons, "Bu tehlikeli yönetim altında kimseye güvenemeyiz" diyerek tepki gösterdi.

New York Temsilcisi Pat Ryan ise daha sert bir dil kullandı. Olayı, "Tanımlanamayacak kadar büyük bir felaket" olarak tanımlayan Ryan, eğer Cumhuriyetçiler harekete geçmezse kendi soruşturmasını başlatacağını duyurdu.

Sohbet grubunda Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırısı planlarının "rahatlıkla paylaşıldığı" bilgisi endişeleri artırdı. Bu durum, ulusal güvenlik protokollerinin açıkça ihlal edildiğini gösteriyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat üyesi Jim Himes, olayın doğruluğu kanıtlanırsa "hukukun ve kuralların açıkça çiğnendiğini" söyledi ve yaşananların askerlerin güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Senato İstihbarat Komitesi'nden Demokrat senatör Mark Warner ise yönetimin gizli bilgileri tehlikeye atarak Amerikalıların güvenliğini riske soktuğunu ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN İLGİNÇ SAVUNMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, mesajların gerçek olduğunu doğruladı ancak olayı "üst düzey yetkililer arasındaki derin ve titiz politika koordinasyonu" olarak yorumladı. Hughes ayrıca Yemen operasyonunun başarılı olduğunu ve ulusal güvenliğe herhangi bir tehdit oluşmadığını savundu.

Ancak bu açıklama pek kimseyi tatmin etmedi. Rhode Island Senatörü Jack Reed, olayın "gördüğü en büyük güvenlik ve sağduyu hatası" olduğunu dile getirdi.

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