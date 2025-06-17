Gazetecileri Koruma Komitesi'nden İsrail'e tepki

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı.

"DEHŞETE DÜŞTÜK"

Merkezi New York kentinde bulunan CPJ'nin Orta Doğu Bölge Direktörü Sara Qudah, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırısını sert bir şekilde kınadıklarını kaydeden Qudah, "CPJ, İsrail'in canlı yayında İran devlet televizyon kanalını bombalamasından dehşete düştü." ifadesini kullandı.

"KAN DÖKÜLMESİ SONA ERMELİ"

Qudah, "İsrail'in Gazze'de en az 185 gazeteciyi cezasız bir şekilde öldürmesi, onu bölgedeki diğer medyayı hedef almaya cesaretlendirdi. Bu kan dökülmesi şimdi sona ermeli." ifadesini kullandı.

CPJ'nin internet sitesinde, İsrail'in IRIB'e saldırısı hakkında görsel içerikli detaylara yer verildi.

İsrail ordusu, saldırıdan kısa süre önce İran'ın başkenti Tahran'ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış, daha sonra da devlet televizyonunu hedef alacağını bildirmişti.