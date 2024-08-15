Gazze için ateşkes görüşmeleri sürerken İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

15 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:56

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleşen ateşkes müzakereleri sırasında İran'dan Washington'a sert Gazze tepkisi geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini geçtiğini, 100 binden fazla yaralı olduğunu hatırlattı ve ABD'ye şu sözlerle tepki gösterdi:

"İsrail tarafından 15 bin çocuk öldürüldü. Buna rağmen ABD, Filistinlileri ve direniş gruplarını yüzsüzce 'terörist' olarak adlandırıyor ve 'teröristlere' karşı İsrail'i korumaya kararlı olduğunu söylüyor!"

ABD'nin söz konusu "saçma mantıkla" Filistin'deki soykırımı mali, silah ve siyasi destek vererek desteklediğini belirten Kenani, "İsrail rejimi, Batı ve özellikle de ABD'nin tam desteğiyle onlarca yıldır, Filistin halkının temel insan haklarını sistematik olarak ihlal eden ırkçı bir terör rejimidir. Bu, sadece ABD için kalıcı ve silinmez bir skandal değil, aynı zamanda hukuki kovuşturmaya konu olma potansiyeline sahip uluslararası bir sorumluluktur" dedi.

DOHA'DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Doha'daki müzakerelere İsrail heyetinin katıldığı ancak Hamas'ın katılmayı reddettiği, Hamas ve diğer Filistinli grupların Tel Aviv'den "ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi doğrultusunda geçen ay sağlanan mutabakata bağlı kalmasını" istediği aktarıldı.

Mısır heyetinin Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması için çabalarını yoğunlaştırdığına işaret edilen haberde "Mısır, tüm taraflara acil sükunet için üzerinde mutabakat sağlanacak metnin oluşturulması gerektiğini yineledi." ifadeleri kullanıldı.