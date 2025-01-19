Gazze'de ateşkesin ardından aşırı sağcı İsrailli bakanlardan tehditler: İşgal devam etmezse hükümeti deviririm

19 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:15

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bakanlar tehditlere başladı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ''Gazze Şeridi'ni işgal edin'' çağrısında bulunan Smotrich, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi suçlayarak,''Rehine takasının ardından işgale geri dönülmezse hükümeti devireceğim'' tehdidinde bulundu.

İsrail ve Hamas arasında 15 ayın ardından ateşkes devreye girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesinde ateşkese karşı olan bakanlar tehditlere başladı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ateşkesin ardından açıklama yaptı.

İsrail'i Gazze Şeridi'ni işgal etmeye ve askeri bir hükümet kurmaya çağıran Smotrich, ''Çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolu yok'' dedi.

''HÜKÜMETİ DEVİRİRİM''

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi strateji konusunda zayıf olmakla suçlayan Smotrich, ''Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemize ve yönetmemize yol açacak şekilde savaşmaya geri dönmezse hükümeti devireceğim. Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına ‘Bu benim politikam; bunu uygulamazsan evine git’ derdim” ifadelerini kullandı.

Smotrich, İsrail'in Gazze’de insani yardım sağlama görevini üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

''SAVAŞLA İLGİLİ HEDEFLERİMİZ VAR''

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğim gibi, (ateşkes anlaşmasının) ilk aşamasından ikinci aşamasına geçmenin otomatik bir şey olmadığı açıktır. Savaşla ilgili hedeflerimiz var. Bunu otomatik olarak yapmak Hamas'ın isteklerini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmek anlamına gelir. Ulaşmamız gereken hedefler var ve bunları iyi niyetle müzakere edeceğiz" dedi.

İSRAİLLİ BAKANLARDAN PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri bildi duyurdu.

Yahudi Gücü Partisi, kabinede görevli tüm bakanlarının istifa ettiğini bildirdi.

Açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.