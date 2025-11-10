Menü Kapat
16°
Dünya
Gazze'de barış gücünden bir ülke çekildi 'İstikrar görmüyoruz'

İsrail'in Gazze'de ateşkesi sona erdirme çabaları sürerken anlaşma çerçevesinde oluşturulması kararlaştırılan barış gücü için henüz bir adım atılmadı. Birleşik Arap Emirlikleri oluşturulacak istikrar gücüne katılmaktan vazgeçti.

Gazze'de barış gücünden bir ülke çekildi 'İstikrar görmüyoruz'
10.11.2025
10.11.2025
Birleşik Arap Emirlikleri () 'de sürecine ilişkin yeni bir karar aldı. 'in katliamlarının durdurulması için varılan ateşkes sonrası oluşturulacak barış gücünde istikrar göremeyen yönetim katılmayacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, ülkesinin Gazze Şeridi'nde görev alacak uluslararası istikrar gücüne katılmayabileceğini söyledi. Karkaş, sivil toplum kuruluşu BAE Politika Merkezi'nin düzenlediği 12. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katıldı.

Gazze'de barış gücünden bir ülke çekildi 'İstikrar görmüyoruz'

"İSTİKRAR İÇİN ÇERÇEVE GÖRMÜYORUZ"

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Karkaş, "Gazze anlaşması bir son değil, bir başlangıç ​​olmalıdır. BAE, (Gazze'de) istikrar için net bir çerçeve görmüyor ve bu koşullar altında bu (uluslararası istikrar) gücüne katılmayabilir." dedi.

BAE'nin Gazze'de barışı destekleyeceğine vurgu yapan Karkaş, "Ancak barışa yönelik siyasi çabaları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ve BAE insani yardım yapma konusunda ön saflarda yer alacak." ifadesini kullandı.

Axios’un haberine göre, ABD yönetimi, Gazze’de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söylemişti.

