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 | Berrak Arıcan

Gazze'de bu da oldu: İsrail yiyecek almak isteyenleri gazla boğarak öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'deki katliamlarına bir yenisini ekledi. ABD-İsrail merkezli yardım dağıtılan yerde yiyecek bulma umuduyla toplanan Filistinlilere gazla müdahale edildi. Müdahale sırasında izdiham yaşandı. 15 kişi boğularak, toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 12:38

'in ölüm tuzaklarında bu kez bir ilk yaşandı. ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezi yakınında açlıkla boğuşan Filistinlilere karşı yeni bir katliamın gerçekleştirildiği belirtildi.

21 KİŞİDEN 15'İ BOĞULARAK ÖLDÜ

İsrail ordusunun söz konusu yardım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle toplanan Filistinlilere gazla müdahale etmesi sonucu izdihamın yaşandığı ve 15'i boğularak, 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze'de bu da oldu: İsrail yiyecek almak isteyenleri gazla boğarak öldürdü

Gazze'de insani yardım dağıtım merkezlerinde ilk kez "boğulma ve şiddetli izdiham sonucu" hayatını kaybedenlerin olduğuna vurgu yapıldı.

KASITLI KATLİAMLAR

İnsani Yardım Vakfı'na işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail ve ABD kurumu, açlıkla boğuşan halka karşı sistematik bir şekilde çeşitli yöntemlerle kasıtlı katliamlar gerçekleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yardım girişini kısıtlayıp insani felakete sebep olduğu Gazze'de bugüne kadar 800'den fazla Filistinli yiyecek bulma umuduyla gittiği insani yardım merkezlerinde can verdi.

Gazze'de bu da oldu: İsrail yiyecek almak isteyenleri gazla boğarak öldürdü

İSRAİL'İN ÖLÜM TUZAKLARI

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Gazze'de bu da oldu: İsrail yiyecek almak isteyenleri gazla boğarak öldürdü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 479 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 355 kişi de yaralandı.

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#gazze
#İsrail
#filistin
#katliam
#açlık
#israil saldırısı
#Dünya
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