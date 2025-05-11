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 | Berrak Arican

Gazze'de can kaybı 53 bine dayandı! İsrail katliamlarına devam ediyor

İsrail'in katliamları nedeniyle Gazze'de can kaybı 52 bin 829'a yükseldi. Sadece son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 19 ölü, 81 yaralı getirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 13:33

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze'de can kaybı 53 bine dayandı! İsrail katliamlarına devam ediyor

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 19 ölü ve 81 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 53 bine dayandı! İsrail katliamlarına devam ediyor

ATEŞKESİN ARDINDAN BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 720 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 513 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de can kaybı 53 bine dayandı! İsrail katliamlarına devam ediyor

CAN KAYBI 53 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 829'a, yaralıların sayısının da 119 bin 554'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de can kaybı 53 bine dayandı! İsrail katliamlarına devam ediyor

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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