İsrail'i karıştıran 'Trump' iddiası: Filistin'i tanıyacak! ABD’nin İsrail Büyükelçisi çileden çıktı

İsrail'i karıştıran iddia İsrail basınından geldi. Jerusalem Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i tanıyacağını iddia etti. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bu iddiayı sert bir dille yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde 'büyük bir açıklama yapacağım' demesinin ardından İsrail basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Jerusalem Post, Trump'ın ziyaret öncesinde yapacağı açıklamada Filistin'i tanıyacağını yazdı.

Haber 'körfezden isimsiz bir siyasi kaynağa' dayandırıldı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın arasının bozuk olduğu öne sürüldü. Trump'ın, İsrail'e rağmen Filistin hükümetini tanıyacağı, bu açıklamayı da Suudi Arabistan ziyareti öncesinde yapacağı iddia edildi.

''YENİ ÜLKE KATILABİLİR''

Jerusalem Post'a konuşan eski bir Körfez diplomatı, “Başkan Donald Trump, Filistin Devleti’ne dair bir açıklama yapacak ve Hamas’ın olmadığı bir devletin kurulmasına yönelik Amerikan tanımasını ilan edecek” dedi.

Aynı kaynak, “Bu açıklama gerçekleşirse Orta Doğu’daki güç dengelerini değiştirecek en önemli karar olur ve Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkeler katılır” ifadesini kullandı.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NDEN SERT TEPKİ

Jerusalem Post'un bu haberi İsrail'i karıştırırken, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de sert bir tepki geldi. Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Huckabee, ''İsrail’in ABD’den daha büyük bir dostu yok” dedi ve "Jerusalem Post'un bu kimliği belirsiz “kaynaktan” daha iyi kaynaklara ihtiyacı var. 4 yaşındaki torunum Teddy daha güvenilir. Bu haberi Teddy'den dinleyin. Bu makale saçmalık.'' ifadelerini kullandı.

https://x.com/GovMikeHuckabee/status/1921207857187336642