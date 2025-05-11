Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

İsrail'i karıştıran 'Trump' iddiası: Filistin'i tanıyacak! ABD’nin İsrail Büyükelçisi çileden çıktı

İsrail'i karıştıran iddia İsrail basınından geldi. Jerusalem Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i tanıyacağını iddia etti. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bu iddiayı sert bir dille yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'i karıştıran 'Trump' iddiası: Filistin'i tanıyacak! ABD’nin İsrail Büyükelçisi çileden çıktı
KAYNAK:
Jerusalem Post
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 09:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde 'büyük bir açıklama yapacağım' demesinin ardından İsrail basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Jerusalem Post, Trump'ın ziyaret öncesinde yapacağı açıklamada Filistin'i tanıyacağını yazdı.

İsrail'i karıştıran 'Trump' iddiası: Filistin'i tanıyacak! ABD’nin İsrail Büyükelçisi çileden çıktı

Haber 'körfezden isimsiz bir siyasi kaynağa' dayandırıldı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın arasının bozuk olduğu öne sürüldü. Trump'ın, İsrail'e rağmen Filistin hükümetini tanıyacağı, bu açıklamayı da Suudi Arabistan ziyareti öncesinde yapacağı iddia edildi.

İsrail'i karıştıran 'Trump' iddiası: Filistin'i tanıyacak! ABD’nin İsrail Büyükelçisi çileden çıktı

''YENİ ÜLKE KATILABİLİR''

Jerusalem Post'a konuşan eski bir Körfez diplomatı, “Başkan Donald Trump, Filistin Devleti’ne dair bir açıklama yapacak ve Hamas’ın olmadığı bir devletin kurulmasına yönelik Amerikan tanımasını ilan edecek” dedi.

Aynı kaynak, “Bu açıklama gerçekleşirse Orta Doğu’daki güç dengelerini değiştirecek en önemli karar olur ve Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkeler katılır” ifadesini kullandı.

İsrail'i karıştıran 'Trump' iddiası: Filistin'i tanıyacak! ABD’nin İsrail Büyükelçisi çileden çıktı

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NDEN SERT TEPKİ

Jerusalem Post'un bu haberi İsrail'i karıştırırken, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de sert bir tepki geldi. Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Huckabee, ''İsrail’in ABD’den daha büyük bir dostu yok” dedi ve "Jerusalem Post'un bu kimliği belirsiz “kaynaktan” daha iyi kaynaklara ihtiyacı var. 4 yaşındaki torunum Teddy daha güvenilir. Bu haberi Teddy'den dinleyin. Bu makale saçmalık.'' ifadelerini kullandı.

https://x.com/GovMikeHuckabee/status/1921207857187336642

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump resti çekti, masaya döndü: 'Amerikan iş dünyası Çin’e açılmalı'
Hindistan'dan Pakistan'a skandal suçlama: Ateşkesi ihlal ediyorlar!

Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de İsrail katliamları nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 52 bin 810’a, yaralı sayısı 119 bin 473'e yükseldi.
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#suudi arabistan
#filistin
#İsrail-Filistin çatışması
#Abraham Anlaşmaları
#Abd Dış Politikası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.