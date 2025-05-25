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 | Berrak Arıcan

Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı! İsrail ölüm yağdırıyor

İsrail, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti. Son 24 saatte 100'den fazla saldırı gerçekleştirildi. Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 16:34

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı! İsrail ölüm yağdırıyor

Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cansız bedenin ve 204 yaralının getirildiğini aktarırken, bu sayıların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki şehirlerde bulunan hastaneleri kapsamadığı vurgulandı.

Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı! İsrail ölüm yağdırıyor


Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 939'a, yaralı sayısının da 122 bin 797'ye yükseldiğini bildirdi.

Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı! İsrail ölüm yağdırıyor
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ETİKETLER
#saldırı
#gazze
#İsrail
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#sağlık bakanlığı
#gazze şeridi
#filistin
#can kaybı
#İsrail-Filistin çatışması
#Dünya
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