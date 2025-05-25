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 | Berrak Arıcan

İsrail'in kalıcı işgal planı devrede: 24 saatte 100 saldırı, hastane ve klinikler hedefte

İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için planını devreye soktu. Piyade ve zırhlı birlikler yoğun saldırılar gerçekleştirirken paraşütçü tugaylar da giriş yaptı. İsrail ordusu, hastane ve klinikleri de hedef aldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:52

İsrail, Gazze'de bozduğu ateşkesin ardından kalıcı işgal için harekete geçti. Tüm düzenli piyade ve zırhlı birlikler, işgali genişletmek için saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son olarak paraşütçü tugayının Gazze Şeridi'ne girdiği ve girişinin 24 saat aldığı belirtildi.

İsrail'in kalıcı işgal planı devrede: 24 saatte 100 saldırı, hastane ve klinikler hedefte

DİRENİŞ GRUPLARI GÜNEYE GEÇTİ

Şu ana kadar giren birliklerin bir çatışma yaşamadığı öne sürülen haberde, içerideki Filistinli direniş gruplarının şeridin güneyine geçtiği iddia edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği, İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği kaydedildi.

24 SAATTE 100 SALDIRI

İsrail ordusuna ait birliklerin, taktik olarak geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusu dün 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'ne 100 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in kalıcı işgal planı devrede: 24 saatte 100 saldırı, hastane ve klinikler hedefte

İsrail ordusunun açıklamasında, söz konusu saldırılarda, Filistinli gruplara ait askeri unsurların hedef alındığı iddia edilse de Gazze'deki Filistinli sivillerin hayatını kaybettiği çok sayıda saldırı gerçekleştiği bildirilmişti.

HASTANE VE KLİNİKLER HEDEFTE

İsrail ordusu, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi’nde en az 10 hastane ve kliniğe saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucu söz konusu sağlık merkezleri tamamen ya da kısmen hizmet dışı kaldı ve Gazze’deki sağlık sisteminin üzerindeki yük daha da arttı.

İsrail'in kalıcı işgal planı devrede: 24 saatte 100 saldırı, hastane ve klinikler hedefte

İSRAİL KALICI İŞGAL PEŞİNDE

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İsrail'in kalıcı işgal planı devrede: 24 saatte 100 saldırı, hastane ve klinikler hedefte

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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