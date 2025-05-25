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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazze'de ekmek krizi: Üretim yeniden durdu!

Gazze'de, kısıtlı miktardaki unun tükenmesiyle ekmek üretimi yeniden durdu. Fırınların ne zaman ekmek üreteceği belirsizliğini koruyor. Fırıncılar Derneği Başkanı Abdunnasır el-Acrami konuyla ilgili açıklama yaptı...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 20:30

Gazze'nin güneyinde Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından desteklenen fırınlar, kısıtlı miktardaki unun tükenmesi üzerine yeniden üretimi durdurdu. İsrail'in, uluslararası baskı sonucu sınırlı sayıda insani yardım tırının Gazze'ye girişine izin vermesinin ardından güneydeki fırınlar ekmek üretimine başlamıştı. Ancak az miktardaki un ve diğer gıda maddelerinin tükenmesiyle üretim tekrar sonlandırıldı.

Güneydeki fırıncılardan Ahmed el-Benna yaptığı açıklamada, "Fırın 2 ay kapalı kaldı. WFP'den bir miktar un aldıktan sonra ancak 3 gün çalışabildik çünkü elimizdeki un bitti." dedi. Benna, fırınların 3 gün boyunca ürettikleri ekmeklerin WFP tarafından vatandaşlara dağıtıldığını ancak miktarın yeterli olmadığını dile getirdi.

Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyleyen Benna, giren yardımların ihtiyaçları minimum düzeyde bile karşılamaya yetmediğini aktardı.

Gazze'de ekmek krizi: Üretim yeniden durdu!

İsrail, yoğun uluslararası baskı sonrasında uyguladığı katı insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kalmış, yardımların 19 Mayıs Pazartesi itibarıyla ulaşmaya başlayacağını duyurmuştu. İsrail, BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne ulaşmak üzere pazartesi 5, salı 93, çarşamba ise 100 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçtiğini öne sürmüştü.

Gazze'deki Filistin Hükümeti'nin Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Gazze'nin günlük olarak en az 500 yardım ve 50 yakıt tırına ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

GAZZE'DEKİ EKMEK KRİZİ

Gazze'nin güneyinde Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından desteklenen fırınlarda 22 Mayıs'ta ekmek üretimi yeniden başlamıştı. Gazze'deki Fırıncılar Derneği ise 23 Mayıs'ta, WFP'nin, ekmek dağıtımı için getirdiği yeni mekanizmaya "adil olmadığı" ve Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamadığı için karşı çıkmıştı.

Fırıncılar Derneği Başkanı Abdunnasır el-Acrami, yeni mekanizmanın, "fırınların sınırlı miktarda un, şeker, yağ, maya ve yakıtla ekmek üretip, üretilen ekmekleri WFP'ye teslim etmesi, Gıda Programı'nın da bunları vatandaşlara dağıtması" üzerine kurulu olduğunu kaydetmiş ve bu kadar az miktarda ekmek üretiminin halkın ihtiyacını karşılamadığını ifade etmişti.

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