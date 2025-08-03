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 | Berrak Arıcan

Gazze'de halk ekmek mücadelesi verirken öldürülüyor! Can kaybı her dakika artıyor

İsrail'in katliamlarında Gazze'de can kaybı her dakika artıyor. Açlığı da silah olarak İsrail yüzünden Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 60 bin 839'a yükseldi, yaralananların sayısı 149 bin 588'e ulaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 16:43

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ’nde saldırılarına ve ambargosuna devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 119 kişinin hayatını kaybettiği, 866 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı.

Gazze'de halk ekmek mücadelesi verirken öldürülüyor! Can kaybı her dakika artıyor

GAZZE'DE CAN KAYBI 60 BİN 839

Bakanlık, ’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 350 Filistinlinin öldüğünü, 37 bin 547 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Gazze'de halk ekmek mücadelesi verirken öldürülüyor! Can kaybı her dakika artıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 60 bin 839’a, sayısının 149 bin 588'e yükseldiğini bildirdi.

Gazze'de halk ekmek mücadelesi verirken öldürülüyor! Can kaybı her dakika artıyor

HALK EKMEK MÜCADELESİ SIRASINDA ÖLDÜRÜLÜYOR

İsrail’in yardım noktalarında düzenlediği saldırılara da değinen Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 511 sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı bin 487’ye, yaralı sayısı ise 10 bin 578’e yükseldi" denildi.

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ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#yaralı
#gazze şeridi
#filistin
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