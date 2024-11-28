Gazze'de hamile kadınları bekleyen büyük tehlike! Kıtlıkla karşı karşıyalar

28 Kasım 2024 18:02 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:03

Yıllardır açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze'de hamile kadınlar büyük tehlike ile karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla hamile kadının açlık ve yoksulluk ile mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

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İsrail'in bombardımanı altındaki Filistin​'de yoksulluk​ her geçen gün artışa geçiyor. Hastanelerin ve sivil yerleşimlerin hedef alındığı savaşta hamile kadınlar da büyük tehlike altında.

HAMİLE KADINLAR AÇLIK TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA!

İsrail'in Gazze Şeridi​'ne yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), bölgede yaklaşık 50 bin hamile kadının bulunduğunu ve önümüzdeki ay 4 bin bebeğin doğacağını açıkladı.

UNRWA ayrıca, İsrail saldırılarının etkisiyle Gazze’de 550 bini aşkın kadının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, 15 binin üzerinde hamile kadının ise kıtlık sınırında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

CAN KAYBI ARTIYOR!

İsrail'in 419 gündür yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 330’a, yaralı sayısı ise 104 bin 933’e yükseldi.