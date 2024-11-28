Türk STK'lardan savaş bölgesine 2 gemi yardım! 'Sizi Bekliyorlar' yardım kampanyası başladı

28 Kasım 2024 16:36 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:36

Türk STK'ların bir araya gelerek başlattığı 'Sizi Bekliyorlar' kampanyası, düzenlenen basın davetiyle kamuoyuna duyuruldu. Düzenlenen basın toplantısında konuşmalar gerçekleştiren STK temsilcilerinin ortak mesajı ise Türkiye olarak mazlumlara her zaman el uzatılacağı yönünde oldu. Düzenlenen toplantıda projeyi anlatan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Bugün Türkiye çapında ve dünyanın birçok ülkesinde yeni bir hamle başlatmak üzere bir araya geldik. Burada bir yenilik ifade edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları, bir araya gelerek savaş bölgelerinde zulüm altında olan Müslümanlar​ için harekete geçti. 54 STK'nın ortaklaşa yapacağı yardım kampanyasının ismi 'Sizi Bekliyorlar' oldu.

Düzenlenen basın davetinde yardım kampanyasının detaylarını aktaran İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Buradaki hedefimiz, insani yardımların imkânlarını artırmak ve dünyanın bütün kriz bölgelerine ulaşabilmek. Şu anda Gazze​, Lübnan, Yemen, Suriye​, Doğu Türkistan, Arakan, Libya, Sudan büyük insani krizlerle karşı karşıya. Dönemsel olarak da Afrika’nın çeşitli yerleri. Bu krizlerin hepsi insan eliyle üretiliyor. Yani aslında bütün insanlık olarak bir savaştayız. Bu savaş sadece Gazze’de değil, dünyanın her tarafında. Bu savaşın mağdurlarının belki yüzde doksanından fazlası Müslüman topluluklar” dedi.

"SAVAŞ BÖLGELERİNE YÖNELİK YARDIM TALEP EDİYORUZ"

Türkiye’nin millet ve devlet olarak ihtiyaç olan her bölgeye yardım ulaştırmaya çalışan bir ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bizler şu kısa süre içerisinde aldığımız Anadolu Gemisiyle sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle Gazze’ye 3 gemi dolusu yardım gönderdik. Sudan’a iki kere gönderdik. Lübnan’a bir gemi gönderdik, biri de yakın zamanda yola çıkacak. Suriye’ye yardımlar zaten ulaşıyor. Şimdi yeni bir çalışma metodu geliştirdik. Bütün savaş bölgelerini ortaya koyuyoruz, diyoruz ki; Gazze, Yemen, Suriye, Arakan, Sudan, bütün bu savaş bölgelerine yönelik halkımızdan ayni yardım talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"AYNİ YARDIMLARINIZI İHTİYACI FAZLA OLANA GÖNDERME YETKİSİ VERİN"

Yıldırım sözlerini şöyle devam etti: “Halkımız, yardımları sivil toplum kuruluşlarına getirdiklerinde sivil toplum kuruluşlarına şu yetkiyi verecekler: Yardımlarımızı, ulaşılabilen kriz bölgelerinden, yani açıklamış olduğunuz bölgelerden herhangi birine gönderebilirsiniz. Bu şekilde yardımlar daha verimli şekilde değerlendirilebilecektir. O nedenle buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yeni bir hamle başlatıyoruz. Ve diyoruz ki; ayni yardımlarınızı ihtiyacı fazla olana göndermek üzere tevdi edin, teslim edin. Nakdi yardımlar istenilen yere gidebiliyor.”

"GAZZE'YE GİDEN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ!"

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de günlük toplam 100 bine yakın kişiye yemek dağıttığını belirten Yıldırım, ancak Gazze nüfusunun 2,5 milyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın yetersiz olduğunu vurguladı. Gazze'ye giden yolların açılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Yıldırım, “Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak, dünyanın dört bir yanında bizi bekleyen mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya katılan STK temsilcileri de konuşmalar yaparak projeye olan desteklerini dile getirdi.

“Sizi Bekliyorlar” yardım kampanyasına destek veren kuruluşlar şu şekilde:

“Adıyamanlılar Vakfı, Akşemseddin Fatih İmam Hatipliler Vakfı, AKV - Araştırma ve Kültür Vakfı, AYED Derneği, Bilim ve İnsan Vakfı, Davet ve Kardeşlik Vakfı, Dertliler Hareketi, Doğu Türkistan Maarif Vakfı, Ecir Vakfı, Eğitim Bir Sen İstanbul 1 nolu Şube, Fetih Vakfı, Gazze Dayanışma Derneği, HASEV, Hayat Yolu Derneği, Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma Derneği, İDSB (İslam Dünyası STK'ları Birliği), İHH İnsani Yardım Vakfı, İhsan ve Vefa Derneği, İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı, İletişim Platformu, İlim Yayma Cemiyeti, İSTİMDER, İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği, İyilik Derneği, İyilik Vakfı, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Malatya Dernekler Federasyonu, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, MAZLUMDER, Medeniyet Vakfı, Memur-Sen Genel Merkez, Muş Dernekler Federasyonu, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, ÖNDER, Öz Kevser Vakfı, ÖZGÜR DER (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği), ÖZKAD, RABVE Vakfı, Rahmet İnsani Yardım Derneği, SADAKATAŞI, Seyyidan Vakfı, Siirt Eğitim Kültür Yardım Vakfı, Siyer Vakfı, Sultanım İnsani Yardım Derneği, Trabzon Dernekler Federasyonu, TÜGVA, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Umut Kervanı Vakfı, Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Verdiğin Senindir Derneği, Veren El Derneği, YediHilal, Yeryüzü Çocukları Derneği, Yetim Vakfı.